Università degli Studi di Perugia e Pegaso 2000 rinnovano la collaborazione per premiare le migliori tesi di laurea

Con l'obiettivo di proseguire nella ricerca dell’eccellenza accademica,l’Università degli Studi di Perugia rinnova il suo accordo con Pegaso 2000 per premiare le tesi di laurea più brillanti e innovative, legate ai temi dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali, sempre con uno sguardo rivolto al futuro.

Pegaso 2000 e l’Ateneo perugino sono già partner da alcuni anni grazie a diverse collaborazioni, e ora lanciano la terza edizione dei premi di laurea “Pegaso 2000” destinati a tre laureati/laureandi magistrali dell’Ateneo umbro.

Pegaso 2000, società con sede a Corciano (PG) e con filiali a Milano e a Roma, leader nel panorama dell’Information Technology italiano in ambito Credit Finance, Finanza Agevolata e Money Market, opera per la diffusione di una cultura attenta alla progettazione di sistemi informatici e utilizzo di tecnologie digitali in sinergia con il mondo accademico.

“La collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, avviata già da diversi anni, ci stimola nuovamente a rinnovare la gradita iniziativa dei premi di laurea – ha commentato Franco Cicogna, Amministratore Delegato di Pegaso 2000 –. Crediamo infatti che i risultati delle prime due edizioni abbiano dimostrato quanto sia emozionante e importante poter contribuire alla crescita umana e professionale dei nostri studenti, oltre a rappresentare, ancora una volta, l’alto valore qualitativo del nostro Ateneo”.

A chi è rivolto il bando

Il bandoè destinato a tutti gli studenti che concluderanno il loro percorso di laurea magistrale con la discussione della tesi entro una delle sessioni di esame finale relative all’anno accademico 2020/2021.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare un’apposita istanza scaricabile a questo link.

C'è tempo fino al prossimo 20 giugno 2022 per presentare al domanda di adesione.

A giudicare quali saranno i tre migliori lavori sarà una Commissione formata da cinque esperti, due in rappresentanza di Pegaso 2000 e tre Professori dell’Ateneo afferenti ai Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Ingegneria. I tre vincitori della selezione verranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica: per il vincitore il premio previsto è di 2.000 euro, per il secondo di 1.500 euro, mentre il terzo classificato si aggiudicherà 1.000 euro.