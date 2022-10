Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale, al via una nuova edizione dei corsi con le Università di Perugia, Abruzzo e Marche

Prende il via la seconda edizione di SITUM, la scuola di innovazione che unisce la richiesta di competenze e di persone da parte del mondo delle imprese e degli operatori economico-sociali e i percorsi formativi degli Atenei. Docenti e manager condividono la propria esperienza a beneficio di studentesse e studenti e le imprese partecipano alla definizione dei progetti formativi, indicando le competenze necessarie per la loro competitività.

Il progetto è frutto della collaborazione fra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica delle Marche, le Camere di Commercio di Umbria e Marche, la BPER Banca. Novità di questa seconda edizione l’ingresso nel progetto dell’Università degli Studi dell’Aquila e quindi l’ampliamento delle attività formative, costruite sulle reali opportunità di lavoro nel territorio compreso tra Abruzzo, Marche e Umbria.

Come iscriversi e chi può partecipare

Sono aperte, fino al 30 ottobre 2022, le pre-iscrizioni ai due innovativi corsi di perfezionamento promossi da SITUM, che cambia anche il suo acronimo in Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale. La rete di imprese e Università che costituiscono i laboratori, offrirà a studentesse e studenti una visione aggiornata delle prospettive lavorative presenti e future, delle competenze necessarie e dei percorsi di sviluppo possibili.

Si tratta di due corsi di perfezionamento “Human Centric Manufacturing” e “Management della Sostenibilità”. L’ammissione ai due corsi è consentita ai candidati in possesso di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea a ciclo unico. I corsi prenderanno il via a dicembre 2022 e proseguiranno sino ad aprile 2023. L’attività didattica si svolgerà il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per garantire la massima accessibilità a studentesse e studenti impegnati anche in altre attività formative.

Sono previste anche quest’anno 40 borse di studio, a copertura dei costi, offerte da BPER Banca. SITUM è un titolo, è un tirocinio formativo spendibile con CFU a scelta ed è, soprattutto, una esperienza formativa a 360°. Tutte le informazioni e i bandi di concorso sono accessibili all’indirizzo www.situm.org

Si terranno, inoltre, i “Situm caffè” per fornire opportunità di confronto con quanti hanno già svolto questo percorso o con i tutor: https://situm.org/situm_caffe/