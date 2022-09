Premio di laurea "Peccati-Crispoli"per le migliori tesi di laurea sulla Pubblica Amministrazione: c'è tempo fino al 12 Ottobre per le candidature

La Giunta regionale dell’Umbria, per onorare la memoria delle dipendenti Margherita Peccati e Daniela Crispolti, proditoriamente uccise il 6 marzo 2013, a ricordo del loro sacrificio e della loro testimonianza di serietà professionale ed impegno, ha istituito il premio di laurea "Peccati-Crispolti". Il premio vuole valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea in tema di Pubblica Amministrazione, e, nello specifico, il ruolo svolto anche in relazione all’impiego ed alla gestione delle risorse pubbliche (nazionali, europee) destinate ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese.

Il Premio, alla IX edizione, è “rivolto ai laureati di ogni facoltà e corso di laurea delle lauree magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia nell’anno accademico 2020/2021 che siano disoccupati o inoccupati così come previsto all’art. 3 della L.R. n. 23 del 28/11/2014”.

Consiste in una Borsa pari ad un importo di 6.000 euro per ciascuna delle due tesi vincitrici con lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare finalizzato a sviluppare e approfondire gli specifici aspetti della tesi anche presso una Pubblica Amministrazione del territorio regionale e sarà assegnato in base al giudizio di una Commissione di valutazione composta da esperti universitari e rappresentanti della Regione Umbria. La presentazione delle domande scade il prossimo 12 ottobre. Per scaricare il bando e lo schema di domanda cliccare sul seguente link: https://www.regione.umbria.it/istruzione/premio-peccati-crispolti.

I candidati dovranno inviare, in allegato alla domanda, i seguenti documenti:

1. Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco degli esami sostenuti;

2. Copia della tesi (su supporto informatico in caso di consegna a mano);

3. Sintesi della tesi (max 4.000 battute, su supporto informatico in caso di consegna a mano);

4. Fotocopia di un documento di identità.