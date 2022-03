Internazionalizzazione e promozione dell'Umbria all'estero, accordo tra Stranieri e Sviluppumbria

Sviluppumbria e Università per Stranieri di Perugia insieme per l'internazionalizzazione delle imprese.

Ad apporre le firme sul testo dell’accordo sono stati Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, e il rettore dell’Ateneo, Valerio De Cesaris.

L'agreement, che avrà una durata triennale, fissa l’impegno dei due organismi locali a sviluppare sinergie volte allo sviluppo reciproco in chiave internazionale.

L’Ateneo investirà il capitale umano e culturale del suo corpo studentesco in iniziative di promozione dell’Umbria all’estero, impegnandolo anche nella consulenza e nel supporto di attività di raccordo con delegazioni estere istituzionali, scientifiche e imprenditoriali.

La secolare proiezione internazionale della Stranieri e la missione istituzionale di Sviluppumbria saranno inoltre messe a frutto nella stesura di progetti legati al made in Italy e al made in Umbria, in particolare, anche nei settori culturale e turistico.

Anche la sostenibilità sarà oggetto di lavoro comune: tra gli impegni contenuti nell’accordo siglato oggi vi è quello di porre in essere attività di formazione finalizzate alla corretta gestione delle risorse idriche e alla prevenzione del cambiamento climatico nella nostra regione.

Sarà inoltre messa a fattor comune sia la rete delle associazioni di umbri all’estero (Sviluppumbria è membro della Consulta Regionale dell’Emigrazione) sia quella degli ex studenti della Stranieri, con la finalità di ampliare la diffusione dei corsi di lingua e cultura italiana dell’Ateneo e al contempo le iniziative regionali di promozione integrata.



Il patrimonio di conoscenza della realtà imprenditoriale e produttiva di Sviluppumbria, infine, diverrà bacino delle istanze di job placement degli studenti stranieri e italiani dell’ateneo, i quali potranno quindi impiegare le proprie conoscenze internazionalistiche (culturali, linguistiche, legali, fiscali, ecc.) presso le imprese locali.