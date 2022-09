MagistraLMente Unipg 2022, l'Università si racconta online per far conoscere la propria offerta formativa

L'Università degli Studi di Perugia, per aiutare i giovani a orientarsi nell'offerta formativa dell'Ateneo, ha messo in piedi una serie di webinar che permetteranno di conoscere, on line, corsi di studio, dipartimenti, linee di ricerca e opportunità lavorative di ciascun corso di laurea magistrale dello Studium perugino. L'iniziativa si chiama MagistraLMente Unipg 2022 e si terrà dal 19 al 28 settembre.

Si tratta di 42 appuntamenti, sulla piattaforma Zoom, per avere tutte le informazioni necessarie a conoscere i corsi proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo perugino nelle diverse aree: Economico Giuridico Sociale; Medico Sanitaria; Scientifica; Tecnico Scientifica; Umanistica.

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina internet https://www.magistralmenteunipg.it/ dove è possibile consultare il calendario degli appuntamenti, iscriversi e ricevere il link di accesso all'aula virtuale dell'open day di interesse.

“I webinar saranno trasmessi in diretta anche da alcune strutture di Ateneo offrendo la possibilità di vedere laboratori, aule e spazi dei Dipartimenti – spiega il Prof. Roberto Rettori, Delegato del Rettore per il Settore Orientamento, Tutorato e Divulgazione Scientifica -. Rappresenteranno, inoltre, l'occasione per ascoltare le esperienze di studenti o ex alumni dell’Ateneo e per interagire con i referenti dei corsi per informazioni e chiarimenti”.