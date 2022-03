Istituto Italiano Design, ora l'Umbria ha il suo I.S.I.A. (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)

L'Istituto Italiano Design ha ottenuto l'accreditamento MIUR completando così per la regione Umbria l'offerta formativa universitaria di settore: sarà da oggi possibile, infatti, ottenere tutti e tre i titoli accademici parificati alla laurea erogati dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), rispettivamente Accademia di Belle Arti P. Vannucci, Conservatorio di Perugia F. Morlacchi ed Istituto Italiano Design.

ç'Istituto Italiano Design (IID) è un’università privata dal 1999 che ha sede in Palazzo Ranieri a Perugia, una filiale a Shanghai ed eroga corsi in Design di Interni e Prodotto, Moda, Comunicazione Grafica e Multimediale. L’Istituto si è distinto negli anni per l’attività di ricerca artistico scientifica intrapresa con la fitta rete di partner aziendali ed istituzionali, in Italia ed all’estero. La positiva valutazione di queste iniziative, insieme all’eccellenza del corpo docente, le ha consentito di raggiungere questo ambito traguardo.

Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 727 del 4 marzo 2022 (https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-272-del-4-3-2022) ha infatti accreditato IID quale Istituzione di Alta Formazione AFAM, autorizzandolo a rilasciare il Titolo di Diploma di I Livello per il Corso di Studi Triennale in Design (DIPL-02), parificato alla Laurea Triennale, e rendendolo la terza I.S.I.A. - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – privata in tutta Italia al seguito di IAAD ed Istituto Marangoni.

Il 14 gennaio hanno partecipato all’ispezione ministeriale di ANVUR – Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – testimoniando l’alto valore culturale dell’Istituto il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano, la Dirigente alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica Giovanna Giubbini, la Presidente della Fondazione Cari Perugia Arte e Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio Cristina De Angelis, la referente I.S.P.R.A. Beti Piotto, il referente WWF Massimo Borghesi, il Patron di EuroChocolate Eugenio Guarducci, il Presidente della Fondazione Umbria Jazz Gianluca Laurenzi, il CEO Marketing di Listone Giordano Parquet Andrea Margaritelli, la stilista Lorena Antoniazzi, il Direttore Lamborghini Silvio Tscheng, il Direttore Leroy Merlin Giovanni Bientinesi, la Direttrice della Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria Esmeralda Fusaro ed altri.

“Non potevo mancare a questa occasione, è dovuto per noi partecipare considerato quanto IID ha realizzato in questi anni per la comunità” – Sindaco di Perugia, Andrea Romizi durante l’ispezione – “Ogni qualvolta avevamo dei progetti innovativi abbiamo sempre attinto alla creatività ed ai talenti dell’Istituto con grandi aspettative ed ottenendo grandi risultati”.

L’Agenzia ha quindi espresso una valutazione positiva, dichiarando nella sua relazione che “l’Istituto risulta ben organizzato e riesce a garantire buoni servizi agli studenti all’interno e all’esterno delle proprie mura, con un occhio di riguardo verso il mondo lavorativo”.

“L’accreditamento quale ISIA è con ogni probabilità quello più arduo da intraprendere, concesso negli anni a sole due istituzioni private, ma che al meglio rappresenta la tipologia di formazione progettuale alla quale da sempre ci siamo ispirati” – dichiara la Presidente AnnaMaria Russo, riportando i dati del report del Servizio Statistico del Ministero dell’Università e della Ricerca, secondo cui nell’ultimo triennio 2018/2021 sono stati concessi solamente due accreditamenti ad istituzioni private a vocazione artistica (https://ustat.miur.it/media/1211/focus_il_sistema_afam_2020-2021.pdf), nessuno dei quali in veste di ISIA. “Questo non ci ha però mai scoraggiato, certi del nostro costante e serio impegno nell’erogare una formazione all’avanguardia e sempre vicina alle realtà produttive nazionali ed internazionali con le quali da anni IID collabora. Questo traguardo non è un punto di arrivo ma un nuovo stimolo per continuare a migliorare sempre di più la qualità della formazione erogata”.

Oltre al nuovo riconoscimento ministeriale IID risulta accreditato anche per la formazione post diploma ex lege n. 845/1978 e MIUR, per la formazione S.O.F.I.A. come da direttiva n. 170/2016, certificato ISO 9001:2015, conforme al sistema E.C.T.S. – European Credits Transfer System (crediti formativi europei) ed inserito nella top10 nazionale (top10 mondiale) della classifica “Impact THE” del Times Higher Education di Londra dal 2020.

Dall’aa.a. 2021/22 infine la sua Biblioteca è stata collegata all’interno del Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale), mettendo a disposizione degli studenti un patrimonio artistico librario che consta di migliaia di volumi e periodici di settore e di una preziosa materio-teca: https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/biblioteca/C3-Biblioteca-dellIstituto-Italiano-Design/.

Ulteriori informazioni in merito a corsi, a numero chiuso ed accessibili al superamento di una selezione, saranno fornite al prossimo OpenDay di IID, insieme con un panorama di percorsi formativi e sbocchi professionali delle professioni di Interior e Industrial Designer, Stilista di Moda, Grafico e Progettista Multimediale.