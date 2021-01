Borse di studio per l'Università, ecco come richiederle

Iscriversi all'Uinversità per molti può essere proibitivo a causa dei costi: Infatti, al momento dell'immatricolazione, tra il contributo per i test d'ingresso, la retta dell'università, i libri e l'ebentuale alloggio se si è fuori sede, possono pesare tantissimo sulla situazione economica famigliare. Per questo motivo esistono le borse di studio, che possono essere assegnate sia per reddito che per merito. Importantissimo: sia per l'immatricolazione all'università sia per la richiesta della borsa di studio è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE per il diritto allo studio universitario.

Molte informazioni sui bandi aperti per le varie tipologie di agevolazioni, sono disponibili sul sito dell'ADISU, Agenzia per il dirtto allo studio, ma anche direttamente presso l'Ateneo perugino e infine informazioni e agevolazioni (anche per altre fasce di studenti) sono contenute anche nel sito web del Comune di Perugia.