Carrer Day 2022, gli studenti dell'Università di Perugia incontrano le aziende del mondo del lavoro pubblico e privato

Torna anche quest'anno il “Career Day 2022. I giovani incontrano il lavoro”, iniziativa promossa dall’Ateneo perugino in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (DSA3) e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, ARPAL Umbria, Confindustria Umbria e Confcommercio Umbria. Obiettivo è quello di mettere in contatto studentesse, studenti e laureati con il mondo del lavoro, sia pubblico che privato.

A tale scopo mercoledì 14 settembre dalle ore 9.30 alle ore 17.30, a Perugia, nel Complesso di San Pietro, saranno presenti ben 43 aziende che operano sul territorio umbro, in ambito nazionale e internazionale. I loro referenti dialogheranno con studentesse, studenti e laureati, che avranno la possibilità di presentare il proprio curriculum. Le imprese, inoltre, illustreranno le varie possibilità di carriera nei diversi settori aziendali, nonché i criteri e le modalità di selezione.

Tutte le informazioni sull'iniziativa nonché l’elenco delle istituzioni e delle associazioni presenti sono disponibili all’indirizzo https://careerday.unipg.it/2022.

La manifestazione di mercoledì 14 settembre sarà aperta, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, dall’intervento del Prof. Roberto Rettori, Delegato rettorale per il settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica.

Ai lavori, introdotti dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, interverrà sul tema “Come diventare docente di scuola in Italia” il Dott. Francesco Mezzanotte, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. Al termine ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Come funziona la giornata

Durante la giornata, che si protrarrà sino alle ore 17.30, sono previste 25 presentazioni aziendali (è possibile effettuare la prenotazione on line), finalizzate a illustrare l’azienda, le possibilità di carriera, le modalità di selezione e reclutamento del personale. Le presentazioni si terranno nel primo chiostro, nella biblioteca del secondo chiostro, nell’aula A e nell’aula D del Dipartimento. Verranno inoltre fornite ampie e dettagliate informazioni sulla spendibilità delle competenze universitarie in diversi ambiti aziendali, senza tralasciare il lavoro nel settore pubblico. È prevista inoltre, su richiesta delle aziende, la possibilità di colloqui individuali.

Nel primo chiostro saranno allestiti stand dedicati alle seguenti istituzioni: Comune di Perugia, Agenzia Regionale Politiche Lavoro, Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Perugia, Soprintendenza Archivistica Bibliografica dell'Umbria, Università degli Studi di Perugia - Area Alta Formazione e procedure selettive e Area Relazioni Internazionali. Parteciperanno, inoltre, Confindustria Umbria, Confcommercio Umbria, CGIL, CISL, UIL, Virgilio 2090 - Rotary distretto 2090.