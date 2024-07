Plastica eco-sostenibile: dall'Università di Perugia arriva Polymeer, il nuovo materiale che viene dalla birra

“Questo prestigioso riconoscimento internazionale rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’eccellenza della nostra ricerca” ha detto il rettore Maurizio Oliviero a proposito del finanziamento di 4,8 milioni di euro ottenuto dalle professoresse Assunta Marrocchi e Ombretta Marconi per il progetto Polymeer.

Il progetto, ideato dalle due docenti dell’Università di Perugia, mira a sviluppare nuovi materiali plastici sostenibili utilizzando i residui della produzione della birra.

Marrocchi e Marconi, provenienti rispettivamente dal dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e dal dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, stanno collaborando per creare soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente.

Polymeer è uno dei due progetti selezionati nell'ambito del bando Horizon-ju-cbe-2023-r-04, promosso dal Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), un’iniziativa europea che supporta le bioindustrie sostenibili.

Il progetto utilizzerà le trebbie di birra, un sottoprodotto della produzione della birra, per creare nuovi polimeri biodegradabili e riciclabili, che potranno sostituire le plastiche tradizionali in vari settori come l’agricoltura, l’imballaggio e l’industria automobilistica. In agricoltura, i nuovi materiali saranno resistenti alla luce Uv e biodegradabili nel suolo. Per l’imballaggio, i materiali saranno durevoli e flessibili, adatti per il trasporto sicuro dei prodotti. Nell’industria automobilistica, i tessuti avranno proprietà ignifughe e antimicrobiche, e saranno resistenti all’acqua e all’olio.

Il programma, che inizierà a settembre e durerà quattro anni, coinvolgerà 13 partner internazionali tra università, centri di ricerca e aziende, tutti coordinati dall’ateneo perugino.