Unipg, premi di laurea “Pegaso 2000”: 4.500 euro totali, come partecipare

Pegaso 2000 e Università degli Studi di Perugia insieme per la quarta edizione dei premi di laurea per le migliori tesi in ingegneria informatica e tecnologie digitali. Le domande entro il 20 giugno 2023, premi per complessivi 4.500 euro