Università di Perugia, ecco l'Open Day 2022: 16 appuntamenti per gli studenti delle superiori

L’Università degli Studi di Perugia ha organizzato, dal 28 marzo al 7 aprile 2022, l'"Open Day Unipg 2022", per consentire agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo perugino, le peculiarità dei singoli corsi, sia Triennali, sia Magistrali a ciclo unico e le opportunità nel mondo del lavoro al termine del percorso di studio.

L'evento, per un totale di 16 appuntamenti, in orario pomeridiano, alle ore 15 e alle ore 16,30, sarà on line e offrirà l’opportunità alle aspiranti matricole di interagire con i docenti, facendo domande e chiedendo informazioni specifiche relative ai corsi di laurea.

Per partecipare all'open day al quale si è interessati basterà cliccare sull'apposito ‘bottone’ di registrazione e collegarsi al link di accesso sulla piattaforma Zoom, che si riceverà per e-mail.

In occasione dell'"Open Day Unipg 2022", verranno inoltre trasmessi video inediti: "Lo sapevi che", contenenti informazioni, curiosità e peculiarità dei corsi, e "Una giornata al Dipartimento di" nel quale viene descritta la giornata tipo di uno studente universitario, attraverso i luoghi di maggiore interesse (laboratori, biblioteche, strutture ospedaliere, bar, mense, etc.).

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.