Università di Perugia, aperte le immatricolazioni e le iscrizioni: le informazioni utili

Il primo agosto 2022 si aprono le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2022/2023. Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo di Perugia sono ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale.

Per i corsi di laurea (triennali) e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero la scadenza dei termini è fissata per il 20 ottobre 2022; per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile iscriversi sino al 28 febbraio 2023.

Agevolazioni sulle tasse universitarie

L’impegno dell’Ateneo al fine di favorire il più ampio accesso ai corsi di studio si concretizza in una ampia gamma di agevolazioni sulle tasse universitarie.

Tutte le iscritte e gli iscritti con un reddito Isee “Università” (Iseeu) entro i 22 mila euro potranno beneficiare della “No tax area”, ovvero saranno completamente esentati dal pagamento della contribuzione universitaria.

Grazie al rinnovato accordo fra l’Università e la Regione Umbria, inoltre, chi possiede un reddito Iseeu fra 22 mila e fino a 30 mila euro - “Low tax area” - potrà chiedere il completo rimborso delle tasse versate, secondo le modalità specificate nell’apposito bando che sarà pubblicato nel portale Adisu.

Numerose agevolazioni sono inoltre previste per specifiche categorie di studenti e studentesse: riduzioni per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato o per la condizione di detenzione, per gli studenti e le studentesse stranieri procedenti da paesi a basso sviluppo, oppure provenienti dal medesimo nucleo familiare o, ancora, per coloro che si iscrivono a tempo pieno in condizioni di necessità.

Le informazioni di dettaglio su tutte le diverse agevolazioni e riduzioni disponibili.

Le modalità di erogazione della didattica

L’Ateneo ha predisposto tutti i piani di organizzazione della didattica e delle attività?curriculari prevedendo lo svolgimento in presenza delle attività?formative. Restano tuttavia vigenti le linee guida e i protocolli che dispongono misure di salvaguardia della continuità didattica, qualora si rendessero necessarie. In tale contesto, l’Ateneo garantirà comunque, in favore di specifiche categorie di studenti e studentesse che non possono accedere agevolmente alle attività didattiche in presenza, il mantenimento della didattica a distanza quale strumento di tutela del diritto allo studio.

L’offerta didattica

I corsi di studio attivi a Perugia, a Terni e negli altri centri umbri dove l’Ateneo è presente, sono elencati nel Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023, disponibile alla pagina https://www.unipg.it/files/ pagine/1867/manifesto- generale-studi-2022-23.pdf e descritti al canale web dell'offerta formativa 2022/2023 all’indirizzo https://www. unipg.it/didattica/corsi-di- laurea-e-laurea-magistrale

Le procedure di immatricolazione

Tutte le informazioni utili per una corretta immatricolazione, che è possibile effettuare sia in modalità online che in presenza presso i Punti immatricolazione di Perugia e Terni, sono consultabili all’indirizzo: https://www. unipg.it/didattica/procedure- amministrative/procedure/ immatricolazioni

Come iscriversi

Compilare la domanda di immatricolazione è semplice e intuitivo, collegandosi alla pagina https://www.unipg.it/ didattica/procedure- amministrative/procedure/ immatricolazioni e seguendo la procedura guidata. La procedura completa è inoltre sintetizzata in una pratica guida consultabile al medesimo indirizzo.

Servizio di assistenza personalizzata a distanza

Particolarmente efficace al fine di risolvere ogni genere di problematica relativa a iscrizioni e immatricolazioni è il sistema di assistenza personalizzata a distanza - ticketing, gestito da operatrici e operatori qualificati. Studentesse, studenti e future matricole saranno guidati dal sistema e affiancati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali difficoltà.

Tutte le operazioni potranno essere effettuate direttamente da casa e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, fornirà ogni tipo di informazione, didattica o amministrativa. Grazie al servizio ticketing le aspiranti matricole potranno prenotare anche un servizio di consulenza orientativa, per una scelta consapevole del corso di studi, nonché un colloquio con i docenti o una visita alle strutture didattiche.

Il servizio ticketing è accessibile alla pagina: https://www.helpdesk. unipg.it/

Servizio di assistenza personalizzata in presenza

L’Ateneo, inoltre, sempre vicino alle esigenze delle matricole e consapevole dell’importanza della scelta che i futuri studentesse e studenti si trovano a compiere, mette a disposizione anche un servizio di assistenza alle matricole in presenza, nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid.

Personale qualificato, affiancato da studentesse e studenti UniPG, sarà infatti pronto ad aiutare e consigliare le aspiranti matricole, fornendo tutte le informazioni necessarie. A questo fine, a partire dal 1° agosto e fino al giorno al 20 ottobre 2022 sarà attivo il Punto Immatricolazioni, - anche su appuntamento - presso la sede del Rettorato, in piazza dell’Università 1, Aula 5, a Perugia. In questa sede sarà anche possibile effettuare l’immatricolazione, nonché usufruire del servizio di consulenza orientativa e di informazione sui servizi dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria - ADiSU. Il Servizio di assistenza alle matricole in presenza sarà attivo anche a Terni, presso l'Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo Scientifico Didattico di Ateneo, in località Pentima.

Inoltre, a Perugia, presso i locali della “Vecchia Barbieria” di via Mazzini, nel pieno centro storico, è aperto dal 1° agosto e fino al 20 ottobre un Punto di informazione con personale qualificato e studentesse e studenti UniPG pronti ad aiutare, informare e consigliare le aspiranti matricole.

Notizie e aggiornamenti sui giorni di apertura e sugli orari dei servizi descritti, nonché le indicazioni volte a facilitare il raggiungimento dei tre punti informativi sono pubblicati alla pagina: https://www.unipg.it/ didattica/procedure- amministrative/procedure/ immatricolazioni