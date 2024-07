Unipg, due giorni di formazione del convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie

Rettori, Direttori generali e Dirigenti di Università e Centri ricerca italiani sono ospiti, oggi e domani dell’Università degli Studi di Perugia per il primo dei due incontri previsti nell’ambito della terza edizione di “Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento”, l’esperienza formativa “Reunion h24” organizzata dal CoDAU - Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie.

Ventidue gli Atenei che, insieme ad alcuni Centri di alta formazione e ricerca, prendono parte all’iniziativa.

La due giorni di formazione e networking ha preso avvio nella tarda mattinata di oggi a Palazzo Murena, sede del Rettorato dell’Ateneo perugino, con gli indirizzi di saluto del rettore Maurizio Oliviero.

È proseguita, poi, con il trasferimento presso il Complesso Monumentale di San Pietro per la visita alla Basilica e all’Abbazia, nonché all’Orto Botanico Medievale, in un’immersione tra natura e simbologia. Alle ore 16 è quindi previsto il trasferimento al borgo di Solomeo, per la visita alla Brunello Cucinelli s.p.a.: alle ore 18 il Cav. Brunello Cucinelli riceverà gli accademici e dirigenti dell’iniziativa CoDAU per un incontro-confronto sui temi della leadership e della gestione delle umane risorse.

Domani, venerdì 5 luglio 2024 si terrà la giornata conclusiva a Palazzo Murena.

Dalle ore 9 alle ore 12.30 è in programma la sessione “Good news since last time”: Phil Taylor, consulente strategico, consulente e formatore professionale ed esperto di gruppi professionali, condurrà il gruppo alla cultura della positività invitando i partecipanti a condividere le azioni, le iniziative e i traguardi positivi che sono stati compiuti dalla fine del corso fino a oggi.

Alle ore 12.30 le conclusioni con gli interventi di Anna Vivolo, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia, del professor Antonio Parbonetti, prorettore con delega all'Organizzazione e bilancio e delega al personale dell’Università degli Studi di Padova e di Enrico Periti, Segretario Generale della Scuola Normale Superiore di Pisa.

L’esperienza formativa “Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento” prevede anche un secondo incontro “h24” il 17-18 ottobre 2024 presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.