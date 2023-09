I giovani al centro per progettare il futuro, la Regione Umbria invita gli under 30 a partecipare a call for ideas

La Regione Umbria invita i suoi giovani a partecipare alla seconda edizione de "L'Italia delle Regioni" una Call for Ideas rivolta agli under 30 per renderli protagonisti del Festival nazionale che si svolgera? a Torino da sabato 30 settembre a martedì 3 ottobre.

L’obiettivo è conoscere e ascoltare il punto di vista dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni e far emergere una proposta concreta che tenga conto di alcuni indicatori come la fattibilita?, la sostenibilita?, l’impatto sul territorio, l’innovazione e la digitalizzazione, temi che le Regioni , compresa l’Umbria, stanno affrontando e sui cui dovranno lavorare nell’immediato futuro.

Per partecipare alla chiamata è necessario inviare, entro il 15 settembre, una progettualità o un’idea innovativa in merito ai cinque temi chiave su cui verteranno i tavoli di lavoro del Festival, ovvero sullo sviluppo economico e infrastrutturale, sulla difesa del territorio, assistenza alle persone, attrazione dei talenti e internazionalizzazione dei territori. Alla proposta si potrà allegare anche un breve video di massimo un minuto. Una selezione delle clip migliori sarà proiettata durante l’evento de L’Italia delle Regioni e pubblicata sui canali social della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Infine verra? scelto dal team di valutazione il miglior progetto tra i cinque selezionati: la persona vincitrice avra? la possibilita? di svolgere uno stage presso la sede della Conferenza delle Regioni e Province autonome a Roma.