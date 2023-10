All'Hangar MaMo la consegna degli attestati di Umbria Business School

Consegna all’Hangar MaMo degli attestati ai partecipanti al corso di formazione a Londra presso l’università internazionale UCL London tenuto dal professor Paolo Taticchi, in collaborazione con Umbria business school, Confidustria e Umbria Inkoming che offre ai partecipanti l’opportunità unica di studiare in maniera pratica i temi della leadership e della sostenibilità, seguire un corso Execution in una delle più prestigiose università al mondo, l’ateneo Inglese nella top10 mondiale, partecipare ad incontri di networking, interagire con la realtà imprenditoriale italiana a Londra e con i rappresentanti delle Istituzioni locali e visitare in esclusiva il Westminster Palace.