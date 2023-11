Al via la tredicesima edizione della Scuola di Paleoantropologia dell’Università di Perugia

La Scuola di Paleoantropologia dell’Università di Perugia apre le iscrizioni per la sua tredicesima edizione, prevista dal 19 al 24 febbraio 2024.

Un evento formativo di alto livello, organizzato dal dipartimento di Fisica e Geologia e dal Centro d’ateneo per i Musei Scientifici, che si rivolge a tutti coloro che sono interessati allo studio dell’evoluzione umana.

La scuola propone due percorsi didattici. Uno di base, per chi si avvicina per la prima volta alla paleoantropologia, e uno avanzato, per chi ha già una buona preparazione. Il programma prevede sei giorni intensi di lezioni e laboratori, per un totale di otto ore al giorno, in cui si affronteranno vari aspetti della disciplina, come la biologia evoluzionistica, la paleontologia umana, l’archeozoologia, l’archeologia preistorica, la geologia e la geoarcheologia, la paleobotanica, la paleontologia dei vertebrati e l’antropologia molecolare. Quest’ultima sarà il tema centrale del corso avanzato, intitolato “Geni, dispersioni e mescolamenti. Il Dna antico racconta”.

Il corso, coordinato da Claudio Ottoni e Olga Rickards dell’Università di Roma Tor Vergata, illustrerà le potenzialità della paleogenetica e della paleogenomica, le scienze che studiano il DNA antico, per ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani e le loro relazioni con altre specie.

Ad aprire i lavori con la conferenza d’apertura del 19 febbraio, ci sarà Cristina Cattaneo, docente di Medicina Legale e Antropologia presso l’Università degli Studi di Milano e direttrice del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) e del MUSA (Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani). Ospite internazionale sarà invece Eske Willerslev, una delle voci più autorevoli al mondo per quel che riguarda l’antropologia molecolare, tra i primi a sequenziare un genoma umano antico e fondatore del filone dello studio del “DNA ambientale”. Chiuderà la settimana della Scuola, presso la Galleria di Storia Naturale dell’Università di Perugia, Lorenzo Possenti, scultore naturalistico che ha realizzato, tra l’altro, riproduzioni iperrealistiche di specie umane estinte.

La Sdp è una grande opportunità di aggiornamento e confronto tra appassionati e ricercatori, studenti e professionisti, in una città ricca di storia e cultura come Perugia che diventa ogni anno la capitale italiana della paleoantropologia.