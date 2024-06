Todi, scuola Cocchi Aosta: inaugurata l’aula teatro

Martedì 4 giugno è stata ufficialmente inaugurata l’aula teatro della Scuola Cocchi Aosta di Todi. L’aula è dotata di un palco in legno e di un sipario come un vero e proprio teatro, è pensata per essere luogo dove svolgere le tante attività della scuola, ma soprattutto è il luogo dove far esibire il Cocchi Aosta Drama Club, gruppo di teatro attivo nella scuola ormai da tre anni. L'aula è stata dipinta ispirandosi al quadro Icaro di Matisse dagli studenti del laboratorio d’arte di Pantalla, diretti dalla professoressa Gabriella Napolitano, che l’hanno trasformata in uno spazio creativo e accogliente.

Prima del taglio del nastro, si è tenuta una tavola rotonda sulla funzione educativa del teatro e della musica nella scuola, con interventi dell’attrice Greta Pierotti, del professor Mattia Russo e del professor Francesco Di Giandomenico, coordinati da Luigi Giorgetti.

L’onere del palco è spettato alla Cocchi Aosta Rock Band e al Drama Club con un’anticipazione dello spettacolo teatrale che si terrà giovedì 6 giugno alle ore 18.30.

Nella stessa mattinata, è stata presentata la mostra degli elaborati finali del progetto Scuola Amica UNICEF “Pace libera Tutti” che ha dimostrato l'impegno degli studenti nel promuovere la pace e la solidarietà. Si è svolta anche la premiazione dei “Giochi Matematici” della Bocconi che anche quest’anno hanno visto gli alunni della Cocchi-Aosta distinguersi.

Grazie soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico, professor Enrico Pasero, che ha ringraziato tutti gli alunni e il personale che hanno reso possibile l’evento.