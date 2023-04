Studentesse del ‘Salvatorelli Moneta’ di Marsciano alle finali nazionali di ‘Generation €uro Student Award’

È arrivata alla finale nazionale della competizione internazionale annuale ‘Generation €uro Student Award’ la squadra ‘2GOOD2LOSE’, letteralmente ‘troppo brave per perdere’, composta da Marika Antonelli, Agnese Bacchi, Gloria Neri e Gaia Roscini o Rossini, quattro studentesse del V anno dell’Istituto professionale ‘Servizi Commerciali’ dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Salvatorelli Moneta’ di Marsciano.

L’obiettivo della competizione, organizzata dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle Banche centrali nazionali dei Paesi dell’Eurozona sulle tematiche della politica monetaria, è quello di fornire agli studenti competenze economiche e finanziarie e accrescere così la conoscenza del ruolo svolto dalla BCE in tema di politica monetaria e di difesa della stabilità dei prezzi. Le studentesse dell’istituto di Marsciano, coordinate dalla professoressa Torricelli Roberta, hanno superato la fase preselettiva iniziale a novembre 2022 con un quiz online su Euro e sistema europeo di Banche centrali e poi di seguito la seconda fase che consisteva nella redazione di un elaborato con la simulazione delle decisioni di politica monetaria che il Consiglio direttivo della BCE avrebbe preso nella seduta di marzo 2023, partendo da un’accurata analisi della situazione economica e monetaria di quel periodo. Insieme a due squadre di altre scuole italiane si sono aggiudicate il viaggio premio in Banca d’Italia a Roma il 2 e 3 maggio prossimi e in quell’occasione disputeranno la finale nazionale con sessioni orali di domande e risposte sulla politica monetaria in generale, riferite alla situazione del momento. Analoghe competizioni si stanno svolgendo anche in altri 13 Paesi dell'area dell'Euro. In palio, questa volta, un viaggio-premio a Francoforte il 30 e 31 maggio, per le squadre vincitrici di ogni Paese, il cui programma prevede, fra l’altro, un incontro con la presidente della BCE Christine Lagarde. “La partecipazione alla competizione – hanno commentato dalla scuola – ha rappresentato per le studentesse del Commerciale del ‘Salvatorelli Moneta’ un'occasione per approfondire tematiche in parte già note ma molto complesse e impegnative che hanno a che fare con le problematiche dell'inflazione, degli aggregati monetari, dei tassi di interesse e delle operazioni di mercato aperto. Il viaggio premio a Roma le gratifica per gli sforzi compiuti e sia la dirigente scolastica, la professoressa Francesca Gobbi, che tutti i docenti dell'Istituto esprimono molta soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto e augurano un soddisfacente svolgimento anche della fase finale”.