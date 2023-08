Stranieri, via alle immatricolazioni tra bonus e benefit

Con molte novità, tra bonus, mobilità, e benefit, l’Università per Stranieri di Perugia (Unistrapg) annuncia l’apertura delle immatricolazioni per l’anno accademico 2023/2024. L’Ateneo si conferma una realtà all’avanguardia internazionale, promuovendo l’accesso libero a tutti i corsi di laurea magistrale (link corsi di laurea e laurea magistrale).

L’Ateneo internazionale della Stranieri è da sempre impegnato a garantire pari opportunità di studio a tutti i suoi iscritti, ed anche quest’anno conferma il proprio impegno attraverso agevolazioni significative e concrete. Tutte le iscritte e gli iscritti con un reddito Isee “Università” che rientri nella “No-Tax Area” saranno esentati dal pagamento delle tasse, mentre per i redditi superiori sono previsti importi ridotti. Inoltre, ulteriori agevolazioni sono previste per studenti diversamente abili, studenti stranieri e per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti.

Lo scenario dell’opportunità si arricchisce ulteriormente quest’anno con il nuovo bonus studenti (link bonus studenti) istituito dall’Ateneo, che prevede un contributo straordinario di 600 euro. Questo incentivo si unisce alle innumerevoli opportunità di esperienze all’estero, una caratteristica distintiva dell’Università per Stranieri di Perugia, che vanta una delle percentuali più alte di studenti stranieri e accordi internazionali a livello nazionale.

Per coloro che desiderano iscriversi, il Manifesto degli Studi (link Manifesto degli Studi) offre tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di ammissione. Le immatricolazioni sono possibili attraverso un semplice processo online, mentre le segreterie sono a disposizione per chiarire ogni dubbio e fornire supporto durante l’intero iter.

La didattica all’Università per Stranieri di Perugia sarà prevalentemente in presenza, garantendo agli studenti un’esperienza universitaria completa e coinvolgente. Tuttavia, l’Ateneo è consapevole dell’importanza delle risorse didattiche integrate, pertanto sono previsti strumenti come supporti informatici vari, lezioni registrate o in streaming.

Il Servizio Orientamento (link Orientamento) dell’Ateneo è pronto ad accogliere le matricole e fornire ogni tipo di supporto e chiarimento riguardo all’offerta formativa e agli aspetti organizzativi. L’Università per Stranieri di Perugia invita quindi tutti gli studenti, italiani e stranieri, a cogliere questa straordinaria opportunità di formazione e crescita personale, avvicinandosi a un ambiente accogliente e multiculturale che stimola il confronto e la scoperta reciproca. Per ulteriori informazioni e per procedere con l’immatricolazione, visitare il sito web dell’Università per Stranieri di Perugia: www.unistrapg.it