Scuola di innovazione territoriale Umbria Marche, due corsi innovativi e 40 borse di studio

Sono aperte fino al 30 ottobre le iscrizioni ai due innovativi corsi di perfezionamento promossi dalla Scuola di innovazione territoriale Umbria Marche (SITUM). SITUM raccoglie in un unico laboratorio di alta formazione le imprese, le Camere di Commercio di Umbria e Marche, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica delle Marche. Il tutto con un obiettivo comune: creare lavoro e imprenditorialità e favorire lo sviluppo del territorio Umbro-Marchigiano.

I corsi - Si tratta del corso Sustainable Development: Strategie e Strumenti per lo sviluppo dei territori, riservato a una selezione di 50 studenti e del corso Human Centric Manufacturing: metodi e strumenti per la meccanica 4.0, con approfondimenti di umanesimo, riservato a 30 studenti.

L’ammissione ai due corsi è consentita ai candidati in possesso di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea a ciclo unico.

I corsi prenderanno il via a dicembre 2021 e proseguiranno sino ad aprile 2022. L’attività didattica si svolgerà il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per garantire la massima accessibilità a studentesse e studenti impegnati anche in altre attività formative.

Gli studenti "si troveranno immersi in attività formative costruite sulle reali opportunità di lavoro. La rete di imprese che costituiscono i laboratori di SITUM, offrirà loro, infatti, una visione aggiornata delle prospettive lavorative presenti e future, delle competenze necessarie e dei percorsi di sviluppo possibili", spiega una nota dell'Unipg.

Per ciascun corso sono previste 20 borse di studio interamente finanziate da BPer Banca, destinate ai candidati più meritevoli.

Tutte le informazioni e i bandi di concorso.