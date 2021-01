"Un click per la scuola", ecco la "top 3" degli istituti scolastici perugini che hanno guadagnato più donazioni

Prosegue l'iniziativa di Amazon “Un Click per la Scuola”, che prevede la possibilità di sostenere la scuola frequentata dai propri figli, nel momento in cui si effettuano acquisti sulla più usata piattaforma di retail al mondo.

Grazie a questa operazione sono stati già devoluti 3,4 milioni di Euro di credito virtuale alle scuole italiane, diveise in scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado presenti nel territorio nazionale, con oltre 24.000 istituti che hanno già aderito all’iniziativa lanciata da Amazon.it.

Le realtà scolastiche che hanno ottenuto maggiori crediti virtuali sono la scuola secondaria di 1° gr. Maria Consolatrice di Milano, il Liceo Scientifico Statale Volta di Milano (MI) e il Liceo Scientifico Grassi di Saronno (VA).

In più, oltre 15.000 studenti e insegnanti hanno usufruito dei contenuti formativi di Amazon Digital Lab.

L’iniziativa contribuisce al supporto delle imprese italiane, con i clienti che hanno acquistato prodotti da oltre 10.000 partner di vendita nazionali.

Il 2021 vede la seconda edizione di “Un Click per la Scuola”,e la cifra finora raccolta supera di oltre 1 milione di Euro quella della precedente edizione 2019/2020. La somma è già a disposizione delle oltre 24.000 scuole aderenti all’iniziativa, che hanno cominciato a richiedere ciò di cui hanno bisogno, scegliendo da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora.

Come partecipare

I clienti di Amazon.it possono partecipare ad Un click per la Scuola senza alcun costo aggiuntivo, semplicemente selezionando sul sito www.unclickperlascuola.it la Scuola preferita. Amazon donerà alle scuole selezionate una percentuale degli acquisti idonei di prodotti fisici venduti su Amazon.it. Inoltre, l’iniziativa permette di supportare le piccole e medie imprese italiane: la selezione degli acquisti idonei include i prodotti venduti su Amazon.it dai partner di vendita, come le eccellenze del Made in Italy. A quattro mesi dal lancio dell’iniziativa, tra i prodotti acquistati dai clienti, figurano quelli di oltre 10.000 partner di vendita italiani, di cui moltissimi sono PMI tricolori.

La didattica a distanza è uno strumento prezioso in questo periodo di emergenza, e sono oltre 15.000 gli studenti e insegnanti che hanno usufruito dei contenuti formativi offerti da Amazon Digital Lab, novità dell’edizione 2020/2021. Amazon Digital Lab mette a disposizione più di 500 contenuti formativi, forniti da Amazon e da partner come Eu.Promotion, Redooc e Technovation, con lo scopo di aiutare studenti e insegnanti a usare la tecnologia in modo efficace. Oltre a rendere accessibili webinar, tutorial, audiolibri, podcast e giochi per gli studenti, Amazon Digital Lab offre ai docenti numerosi contenuti e strumenti per la formazione e per supportare la didattica con video, toolkit, risorse audio e webinar con l'erogazione di ore formative. I corsi più apprezzati sono stati GameCode, I numeri da 0 a 9, Il digitale come risorsa a scuola, Cosè la statistica? e Coding Toolkit creato da Codemotion in collaborazione con Amazon.

Nello specifico 1,944 istituti hanno ricevuto più di €500 e 4,147 istituti hanno ricevuto almeno €250.

Alcune scuole hanno già iniziato a utilizzare il proprio credito virtuale e la lista di prodotti maggiormente richiesti include grandi classici utili alle attività didattiche quotidiane come i pennarelli Giotto Turbo Maxi, la colla Pritt e le matite Stabilo, oppure prodotti d’uso quotidiano a scuola come soluzioni per plastificare i documenti, prese elettriche, buste trasparenti.

Le scuole potranno utilizzare su Amazon.it il credito ottenuto entro il 23 maggio 2021 e ricevere i doni richiesti direttamente presso la sede della scuola.

Eccol a classifica regionale dell'Umbria con la top 3 degli istituti che hanno ottenuto più donazioni in credito virtuale: