A Todi l'Open Day di ITS Umbria Academy: aperte le iscrizioni per il biennio 2022-24

ITS Umbria Academy si accinge a presentare i propri percorsi di alta specializzazione gratuiti e post diploma in partenza le prossimo autunno. Giovedì 15 settembre, alle ore 10, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Todi, si terrà infatti l’Open Day per tutti gli interessati.

L’iniziativa, rivolta agli studenti della scuola superiore, ai diplomati e alle loro famiglie, ha l’obiettivo di illustrare i percorsi formativi promossi da ITS Umbria Academy che si sviluppano in ambiti di specializzazione tecnologica, in particolare nei settori: Meccatronica, Digitale, Biotecnologie, Agroalimentare, Marketing, Turismo, Sistema Casa ed Efficienza Energetica.

I corsi di formazione di ITS Umbria Academy rispondono alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche provenienti dal mondo delle imprese e offrono elevate opportunità di occupazione al termine del percorso di formazione che ha una durata biennale alternando lezioni in aula, nei laboratori e tirocini in azienda.

All’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Todi, interverranno esperti e docenti dell’ITS Umbria Academy e dei suoi partner e ci saranno testimonianze di studenti.

Sono previsti interventi di saluto del Sindaco di Todi e dei Dirigenti scolastici degli Istituiti Secondari superiori della città.

Per tutte le informazioni di dettaglio e per iscriversi all’Open Day di Todi si può consultare il sito di ITS Umbria Academy: https://itsumbriacademy.wixsite.com/itseventi/event-details/open-day-todi

Prossimi appuntamenti di orientamento

Ulteriori appuntamenti per l’orientamento di ITS Umbria Academy si terranno:

- mercoledì 21 settembre Open Day Online;

- giovedì 29 settembre: Open Day Perugia.

Maggiori informazioni in merito a Bandi e Iscrizioni su https://www.itsumbria.it/bandi-e-iscrizioni-2022-2024/