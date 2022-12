Scuola & impresa, a Todi la consegna della 35ma Borsa di studio "Franco Todini"

Lunedì 19 dicembre alle 10.30 nell’Aula magna del Liceo classico ‘Jacopone da Todi’, si terrà la cerimonia di consegna della Borsa di studio ‘Franco Todini’, giunta alla 35esima edizione.

Questo importante e atteso riconoscimento è stato istituito per volontà del Cavaliere del lavoro Franco Todini con l'obiettivo di premiare gli studenti più meritevoli degli istituti superiori di Todi e accrescere il loro interesse verso il mondo delle imprese. In totale, con quelle di quest’anno, la Fondazione ha consegnato 386 borse di studio per un totale di 620mila euro erogati agli studenti.

Insieme a Luisa Todini, presidente della Fondazione Ing. Franco Todini – Cavaliere del lavoro, a consegnare il riconoscimento ai nove studenti che si sono distinti per merito nell’anno scolastico 2020-2021 saranno il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Permanente Affari sociali, sanità, lavoro e previdenza sociale, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, Roberto Rettori, delegato del rettore dell’Università degli Studi di Perugia, e Maria Rita Pitoni, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria.