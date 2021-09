Mediazione linguistica e un corso da "leader": saper parlare in pubblico, gestire rapporti e personale

Un coach di grande fama, una scuola superiore specializzata nello studio delle lingue, la consapevolezza che il mercato di lavoro ha bisogno di leader a tutti i livelli in grado di gestire clienti, colleghi e criticità. Da questo mix nasce a Perugia un nuovo percorso formativo “From study to work” che sarà portato avanti dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Case Bruciate, con la preziosa presenza di Andrea Proietti. Ben 14 lezioni per imparare ad essere un leader in grado di saper parlare efficacemente in pubblico, condurre bene un colloquio professionale e fare una buona impressione, saper gestire il tempo e il rapporto con i colleghi, imparare a definire gli obiettivi. Un nuovo format originale dedicato alle giovani generazioni e verrà presentato in un incontro pubblico nella sede dell'Istituto di Case Bruciate lunedì 27 settembre, alle 14.

Il corso si svilupperà in 14 appuntamenti – online e in presenza – di 3 ore ciascuno, in programma fino al prossimo maggio. “Lavorando anche nell'ambito della selezione del personale – ha analizzato Proietti – siamo riusciti a individuare al meglio gli aspetti più importanti in cui è necessario intervenire, per i più giovani, per riuscirsi a proporre efficacemente nel mondo del lavoro. Il corso è calibrato proprio per rispondere concretamente rapidamente a queste loro esigenze, partendo dall'analisi e dalla correzione degli elementi disfunzionali nel loro modo di comunicare”.

“Abbiamo voluto proporre un'opportunità formativa unica per i più giovani – ha spiegato Catia Caponecchi, direttrice della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia – preziosa e utile per consentirgli di affrontare al meglio, e non subire passivamente, le grandi sfide della contemporaneità”.

Info: segreteria@mediazionelinguisticaperugia.it