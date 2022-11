Tempo di open day, l'Università dei Sapori apre le porte per mostrate la propria offerta formativa

Nel mese di Gennaio 2023 si apriranno le iscrizioni per le scuole dell'obbligo su tutto il territorio nazionale. A Perugia l'Università dei Sapori, per far conoscere agli studenti la propria offerta formativa, organizza un open day nella giornata del 3 Dicembre, dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede di Via Fontivegge 55.

L'invito è erivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che vogliono trovare una alternativa gratuita alla scuola tradizionale, ma anche a chi ha più di 18 anni e vuoi costruirsi un futuro lavorativo nel mondo della ristorazione e del food.

I corsi dell'Università dei Sapori sono orientati a un'esperienza più pratica che possa dare ai giovani un'opportunità reale di un lavoro futuro.

Con l'open day sarà possibile conoscere “dal vero” le tante attività formative, i corsi, i piani didattici, gli stage e i tirocini e le concrete possibilità di crescita professionale e di inserimento lavorativo.

Le proposte formative

Corsi per ragazzi 14-18 anni che vogliono trovare una alternativa alla scuola tradizionale, con molta pratica, un sicuro accesso al mondo del lavoro e un diploma in tutto e per tutto equivalente a quello degli istituti tradizionali

Corsi per ragazzi 16-18 anni che non sono soddisfatti della scuola che frequentano e vogliono cambiare: sei ancora in tempo!

Corsi per adulti (da 18 anni in su) che vogliono costruirsi una professione nel mondo del food e della ristorazione o accrescere al propria profesisonalità

Laboratori di pizzeria

Laboratorio sala/bar

Laboratori di cucina e pasticceria animati dagli allievi dei corsi per Operatore ristorazione (cucina/pasticceria)

Le caratteristiche dell'Università dei Sapori

Alto livello dei programmi didattici: formazione affidata a professionisti del settore, utilizzando strumentazione moderna

Contatto diretto dei corsisti con le aziende, grazie ai tirocini in: ristoranti, alberghi e pasticcerie

Alta percentuale di inserimento lavorativo: il tasso di occupazione dei corsisti è circa il 93%.

Alternativa alla scuola classica: approccio molto orientato alla pratica

Iscrizioni sempre aperte

Come è organizzato l'open day e come partecipare

L’Open Day è organizzato in 4 sessioni (ore 9.00, ore 10.00, ore 11.00 e ore 12.00) dalla durata di 1 ora ciascuna con una capienza massima di 20 visitatori, per permettere a tutti di vedere la scuola e prendere informazioni in massima sicurezza.

La partecipazione all’Open Day è gartuita, ma bisogna prenotarsi ai numeri 075 38889233 – 075 5729935

Email. info@universitadeisapori.it