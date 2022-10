Oltre mezzo milione di euro dal PNRR in arrivo all'IttsVolta di Perugia: laboratori tecnologici e più sperimentazione e ricerca

Una vera e propria "pioggi" di fondi investirà anche il mondo della scuola grazie al cosiddetto PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di questo si è parlato lunedì 24 ottobre a Perugia, nel corso dell’incontro formativo ‘Dialogando sulla scuola – Come sopravvivere al Pnrr’ organizzato dall’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia e a cui hanno dato il loro contributo Sabrina Carreras, giornalista che dal 2009 lavora come autrice di reportage e inviata del programma di inchieste di Rai3 PresaDiretta, e Sabrina Boarelli, già dirigente tecnico del Miur. L’incontro, moderato dal dirigente scolastico del ‘Volta’ Fabiana Cruciani, ha accolto oltre 200 partecipanti, tra docenti e personale dell’istituto perugino, in quanto protagonisti del percorso di rinnovamento in atto nella scuola, per cui saranno chiamati a scegliere e deliberare su più questioni.

“Il Volta ha una storia di forte innovazione tecnologica – ha spiegato Cruciani –. Questi fondi serviranno per implementare i nostri laboratori di meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica e grafica, oltre che per far rivivere il nostro planetario Danti dove realizzare un Museo della scienza, a disposizione dell’intera città e degli studenti di altre realtà scolastiche che qui potranno fare esperienza di fisica, astronomia e matematica".

Nello specifico a disposizione tre tipologie di fondi: oltre 300 mila euro (301.791,04 euro, ndr) dall’Azione 1 ‘Next Generation Classrooms’ del Piano ‘Scuola 4.0’ Next generation EU; oltre 160 mila euro (164.644,23 euro, ndr) dall’Azione 2 ‘Next Generation Labs’ del Piano ‘Scuola 4.0’ Next generation EU; infine, poco meno di 230 mila euro (229.328,91 euro, ndr) in base al decreto ministeriale 170 del 254 giugno 2022, relativo all’intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel primo e secondo ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica nell’ambito della Missione 4, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“Ci saranno a disposizione oltre 30 miliardi dal Pnrr per cambiare il sistema scolastico dalle sue fondamenta – ha detto Boarelli –. Il filo conduttore di tutte le riforme e gli investimenti sarà di ridurre i divari territoriali e socioeconomici e di contrastare la dispersione scolastica e le disuguaglianze. Ad oggi le azioni sono partite ma i fondi non sono stati erogati perché il contingente economico è ancora in evoluzione”.

Sabrina Carreras ha poi aggiunto la sua testimonianza, di come ci sono due modi di parlare della scuola pubblica. Uno è raccontare ciò che non funziona: gli edifici fatiscenti, gli insegnanti sottopagati, la dispersione scolastica; l’altro è quello che lei ha scelto e portato avanti nel suo libro, dove racconta di un mondo fatto di insegnanti, presidi, amministratori, architetti e pedagogisti, che ogni giorno costruiscono la scuola: c’è chi combatte contro la mafia e l’indifferenza per costruire un asilo alla periferia di Palermo, chi progetta scuole più sicure e sostenibili, chi sfida le regole per togliere i ragazzini dalla strada, chi in aula smonta quegli stereotipi che fanno credere che la matematica non sia cosa da femmine e l’insegnamento alla materna mestiere per maschi. La sfida adesso, secondo Carreras, sarà spendere bene i fondi che arriveranno e mettere in atto una rivoluzione culturale che ponga la scuola al primo posto nel dibattito pubblico.