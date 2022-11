Marsciano, l'Istituto Salvatorelli Moneta apre le sue porte agli studenti del futuro per mostrare la propria offerta formativa

E' tempo di scelte per gli studenti che dovanno iscriversi, nel prossmo mese di Gennaio 2023, alle scuole di secondo ciclo, medie e superiori. Così l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano apre le porte con l'iniziativa ‘Orientamento: uno sguardo verso il futuro’. Si tratta di un progetto rivolto a studenti e studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e classi quinte della primaria. Tra le attività in presenza una serie di Open day, il primo dei quali sarà domenica 4 dicembre dalle 16 alle 19, con apertura sia della sede centrale che delle sedi di Spina e Cerqueto per la scuola secondaria di primo grado e di tutti gli istituti per la secondaria di secondo grado.

Tutti gli indirizzi del Salvatorelli Moneta

Diretto dalla professoressa Francesca Gobbi, l’istituto propone un’ampia scelta di indirizzi:

Secondaria di primo grado con opzione indirizzo Cambridge e musicale;

Secondaria di secondo grado comprendente Liceo scientifico con opzione corso Cambridge,

Istituto professionale per il Commercio e manutenzione assistenza tecnica,

Istituto tecnico tecnologico meccatronica.

“Un’offerta formativa – commenta la professoressa Gobbi – che si rinnova di anno in anno e tiene conto delle sfide e dei cambiamenti della società di oggi. L’istituto promuove percorsi di Internazionalizzazione, con progetti Erasmus rivolti a studenti e docenti di entrambi i gradi, e presta attenzione all’inclusione con una particolare sensibilità verso ogni bisogno educativo speciale”.

A ciò si aggiunge l’Innovazione metodologica e tecnologica per la formazione degli alunni e dei docenti e l’attenzione allo sviluppo delle competenze richieste in chiave di cittadinanza europea. “L’Istituto si trasforma e guarda al futuro, rimanendo con le radici agganciate al territorio – aggiunge la dirigente Gobbi –, collaborando con aziende, Comuni del bacino di utenza, associazioni culturali e sportive. Questo dà la possibilità a ragazzi e ragazze, al termine del ciclo di studi, di essere preparati sia al futuro universitario, che lavorativo in modo eccellente”.

Come funzionano gli Open day

La scuola secondaria di secondo grado si apre dunque a futuri studenti e studentesse e alle loro famiglie con degli Open day (che si ripeteranno il 17 dicembre e il 15 gennaio), in cui saranno presenti docenti degli specifici indirizzi, studenti ed ex studenti, imprenditori del territorio e la dirigente Gobbi che presenteranno l’offerta formativa dell’Istituto. “In questi incontri – sostiene la professoressa Federica Pelli, referente del progetto Orientamento – gli studenti avranno la possibilità di sperimentare con modalità laboratoriale le diverse attività della nostra scuola”.

Successivamente, saranno possibili degli Open lab, prenotabili tramite apposita piattaforma, grazie ai quali poter vivere una giornata insieme ai docenti e agli alunni già presenti, sperimentando mini-lezioni, attività laboratoriali ed esperienziali selezionate secondo l’indirizzo scelto. “Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, oltre ai due Open day, uno il 4 dicembre e uno il 15 gennaio – ha aggiunto la professoressa Rita Paoli, referente del progetto Orientamento – ci saranno collaborazioni e progetti trasversali con le scuola primaria sia del Primo che del Secondo circolo di Marsciano, al fine di informare e promuovere una costante collaborazione tra le scuole del territorio”.

Un percorso che continuerà per tutto l’anno scolastico, concludendosi con l’attività più ampia del Progetto del Perugino che farà da sfondo integratore a tutte le manifestazioni dell’anno scolastico in corso. Tutti gli incontri organizzati sono consultabili sul sito della scuola: www.salvatorellimoneta.edu.it.