All'ITTS Volta di Perugia un nuovo corso di studi quadriennale su Elettronica ed elettrotecnica con curvatura informatica per la transizione ecologica e digitale

In occasione della Giornata nazionale dello spazio, prevista per il 16 Dicembre, l’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia presenterà una nuova proposta formativa. Si tratta del percorso quadriennale di ‘Elettronica ed elettrotecnica con curvatura informatica per la transizione ecologica e digitale’, che verrà annunciato a partire dalle 16, al Planetario Danti nel cortile dell’Istituto, in collaborazione con Psiquadro. Il percorso di studi sarà quadriennale.

Per partecipare alla presentazione in presenza è necessario prenotarsi a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-quadriennale-elettronicaelettrotec-con-curvatura-informatica-480879452387. In alternativa, è possibile seguire l’evento dal sito internet o dal canale You Tube della scuola.

La giornata ospiterà anche, a partire dalle 18, uno speciale ‘Space Bingo’, tombola ‘spaziale’ per parlare di scienza e astronomia divertendosi e festeggiare insieme agli studenti e alle loro famiglie l’arrivo di un nuovo corso di studi fortemente proiettato verso il futuro e una nuova idea di scuola.

Anche in questo caso, per partecipare in presenza è necessaria la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-space-bingo-480883464387.