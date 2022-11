OrientiAMO 2022-2023, l'IIS Giordano Bruno di Perugia si presenta ai futuri studenti e alle loro famiglie

E' tempo di open day per gli studenti di passare al ciclo di studi successivo. Così molte scuole aprono le porte con incontri e giornate di "prova" per mostrare ai possibili nuovi iscritti l'offerta formativa in campo. E' il caso dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Giordano Bruno’ di Perugia, che presenta il progetto #OrientiAMO 2022-2023, in programma da qui ai prossimi mesi.

Si inizia con un incontro (OpenWebinar) della dirigente scolastica, professoressa Anna Bigozzi con le docenti-referenti della funzione strumentale per l’Orientamento, professoresse Paola Perfetti e Bruna Ribigini, che si terrà il prossimo 29 novembre dalle 17.00 alle 18.30 sulla piattaforma Webex;

In seguito ci sarà spazio per le quattro giornate di scuola aperta (Open Day), rispettivamente il 19 novembre dalle 15.00 alle 19.00, il 4 e il 17 dicembre alla stessa ora, e il 15 gennaio 2023 sempre dalle 15.00 alle 19.00.

Non mancherà anche l’attività di ‘Studente per un giorno, un pomeriggio al Giordano Bruno’, nelle giornate del 22 novembre, del 13 dicembre e del 10 gennaio 2023 sempre dalle 15.00 alle 17.00. Gli studenti delle classi terze delle scuole medie avranno, così, la possibilità di frequentare le lezioni delle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi liceali e tecnici, sperimentando la presenza e la partecipazione attiva in ‘classi’ dedicate. L’esperienza è possibile previa iscrizione (compilando i moduli on-line; durante l’Open Day). Infine, saranno promossi progetti in continuità con le scuole medie (Progetto PartecipAction; Concorso artistico/letterario «Carlotta Martellini», Progetto lettura, gruppo sportivo, etc).

Per info consultare: https://www.giordanobrunoperugia.edu.it/.

L’IIS G. Bruno di Perugia

L’IIS G. Bruno è articolato in due Poli (Polo Liceale – Liceo Linguistico tradizionale e con opzione ‘EsaBac’, e Liceo Scientifico Scienze applicate (OSA) con opzione ‘Curvatura biomedica’; Polo tecnico con indirizzo Tecnico Tecnologico per la Chimica, materiali e biotecnologie, con articolazione Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie, ed indirizzo Tecnico Tecnologico Sistema moda, con articolazione Tessile, abbigliamento e moda).