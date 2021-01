"HackforInclusion", un sfida web per gli studenti delle scuole superiori contro l'odio in rete

L’Umbria è in prima linea nel contrasto ai messaggi di odio in rete e nella diffusione di corrette informazioni grazie al progetto internazionale IN EDU, ideato da FORMA.Azione, il centro di coordinamento umbro del No Hate Speech Movement.

L’8 e 9 Gennaio si terrà Civic Hackathon italiano “HackforInclusion”, una maratona creativa dedicata a studenti delle scuole superiori italiane del progetto Erasmus + “IN-EDU”.

A dare il via ai lavori dei ragazzi coinvolti nella maratona creativa sarà il Viceministro all’Istruzione, Università e Ricerca, l’Onorevole umbra Anna Ascani, apponendo così il sigillo del MIUR a garanzia dell’importanza del Civic Hackathon “HackforInclusion”.

Come si svolge la sfida

I partecipanti dovranno sfidarsi nell’ideazione e pianificazione di una campagna di comunicazione su una delle quattro “challenge” proposte sulle tematiche della Media and Information Literacy, il complesso di competenze e conoscenze, che permettono alla cittadinanza di sviluppare il pensiero critico e di interagire in modo attivo, informato ed etico con i contenuti e i servizi dell’informazione e dei media, puntando a contrastare i messaggi di odio e di intolleranza oltre che l’impatto della disinformazione e della errata informazione.

Le squadre di studenti e studentesse inizieranno i lavori nella mattinata di venerdì 8 gennaio, incontrandosi in stanze virtuali appositamente create su piattaforma Zoom. Ogni squadra si sfiderà su una delle quattro “challenge” proposte:

Challenge 1 – come usiamo le parole online? Stare in rete da protagonisti capaci e creativi per contrastare gli attacchi di odio

Challenge 2 – chi lo ha detto? come aumentare la consapevolezza rispetto alla fonte delle informazioni e riconoscere i contenuti falsi o verosimili

Challenge 3 – cosa diciamo di noi online? come difendere la nostra identità digitale e il diritto alla privacy.

Challenge 4 – come ci vedono online? Come ribaltare l’uso che viene fatto di corpi e immagini e arginare il linguaggio offensivo e sessista.

Ogni “challenge” avrà una squadra vincitrice a cui sarà assegnato un premio di 2.250,00 euro con cui realizzare le azioni proposte, inoltre le squadre vincitrici potranno partecipare all’International Student Camp, riservato a chi vincerà nei quattro hackathon internazionali promossi dal progetto IN-EDU in Italia, Bulgaria, Croazia e Slovenia.

Debora Barletta, coordinatrice del No Hate Speech Movement Italia, guiderà la giuria di esperti che valuterà le campagne informative ideate dagli studenti durante la maratona creativa.

Partner umbro di progetto è l’ITET Capitini di Perugia, scuola polo per l'inclusione della regione Umbria.

Iniziative collaterali di approfondimento

In occasione del Civic Hackathon “HackforInclusion” sono previsti webinar di approfondimento sulle stesse tematiche della maratona di idee, rivolti agli insegnanti, agli educatori ed ai genitori.

Questo il programma:

Venerdì 8 gennaio 2021

Ore 10.30 Metodologie didattiche innovative: pratiche a confronto

Apertura dei lavori:

Silvio Improta, Dirigente Scolastico ITET Aldo Capitini

Intervengono:

On. Anna Ascani, Viceministra per l’Istruzione

Carlo Mazzone, finalista al Global Teacher Prize 2020

Cinzia Spogli, Docente ITET Aldo Capitini

Ore 12.00 Information literacy e uso delle fonti

Intervengono:

Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia

Luigi Catalani, Polo Bibliotecario di Potenza, esperto di documentazione e tecniche e strategie per la comunicazione Gabriele De Veris, Biblioteca S. Matteo degli Armeni

Anna Schippa, Progetto GEMMA

Ore 16.00 Fake news e disinformazione

Intervengono:

Bruno Mastroianni – filosofo e social media manager

Maria Giovanna Sessa – Ricercatrice EU DisinfoLab

Ore 17.30 Perché usare i social? Confronto tra chi ama la banda larga e chi preferisce starne alla larga

Intervengono:

Sonia Montegiove, Informatica ed esperta di digitale

Andrea Pugliese, Digital Storyteller e genitore

Testimonianze da genitori social e unsocial

Ore 18.30 Proiezione del documentario “I fili dell’odio” di Valerio Nicolosi, prodotto da ZeroStudio.