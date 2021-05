Esami di Stato 2021: sulla Rai la "Banda dei fuoriclasse" accompagna gli studenti con consigli e chiarimenti sul nuovo esame

Si avvincina sempre di più l data che fa passare notti insonni da sempre agli studenti, quella degli Esami di stato. E con la pandemia, le regole saranno diverse, per il secondo anno consecutivo, ma l'apprensione degli studenti rimane.

Se da un lato è vero che la didattica a distanza ha stravolto il modo di vivere la scuola, ci sono d'altro canto anche degli aspetti positivi che dobbiamo considerare. Infatti, tra le varie iniziative, anche la Rai con il Ministero dell’Istruzione vogliono essere al fianco di studentesse, studenti, docenti e delle scuole. Per questo motivo da venerdì 7 maggio, alle 15, è in programma la trasmissione “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, realizzato in convenzione con il Ministero, per sostenere per studenti, studentesse, per i loro docenti, per le loro famiglie.

In cosa consiste la trasmissione

Sei puntate speciali accompagneranno gli studenti per sciogliere ogni dubbio su come saranno gli Esami di quest’anno, dare consigli e aiutare chi affronterà le prove a farle al meglio, con un elaborato originale.

Docenti ed esperti, in collegamento con il conduttore Mario Acampa, presente in studio, saranno pronti a rispondere ai dubbi e alle domande che arriveranno in diretta dal web, così da preparare gli studenti e le studentesse al loro primo grande traguardo scolastico.

‘La banda dei fuoriclasse’: i consigli per la Maturità

Il programma di incontri partirà un mese esatto prima della consegna degli elaborati (che avverrà il 7 giugno) con un primo appuntamento, venerdì 7 maggio, con Daniela Marrocchi e Maria Rosa Silvestro, dirigenti tecniche del Ministero dell’Istruzione, che prevede un’introduzione all’Esame e la spiegazione generale delle nuove regole e delle scadenze.

I venerdì successivi, ovvero il 14, il 21 e il 28 maggio, con la collaborazione dei docenti Stefania Pascucci e Massimo Malerba, si approfondiranno:

la composizione dell’elaborato;

l’individuazione delle fonti;

le modalità utilizzabili (tradizionali e multimediali) per la sua produzione;

i consigli sulla preparazione pratica.

Venerdì 4 e 11 giugno invece, con l’aiuto del dirigente scolastico Jaime Enrique Amaducci, ci si concentrerà sull’esposizione orale:

come presentarsi al colloquio;

come interagire con la commissione;

i consigli per raccontare al meglio il proprio lavoro.

Un lavoro trasversale e multidisciplinare esattamente com’è il programma La Banda dei Fuoriclasse che dal 17 aprile 2020, dalle prime fasi della pandemia, accompagna gli studenti e le studentesse di tutta Italia.