Dad, manuale di sopravvivenza per insegnanti e alunni

Dopo un anno di pandemia, l'unica soluzione trovata per le scuole è la chiusura: la didattica a distanza è diventata la nuova modalità d'istruzione. Vediamo allora come ottimizzarla e affrontarla al meglio, sia per gli insegnanti, sia per gli studenti