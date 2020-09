Libri per le scuole superiori, muoversi per tempo: nelle librerie di Perugia oppure con Amazon in sole 24 ore

L'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie è un impegno economico notevole per molte famiglie: ecco come risparmiare e tagliare sui tempi, ricevendo tutto a casa con un comodo servizio di Amazon. Ma c'è chi preferisce il libraio di fiducia