Angelantoni Industrie apre le porte agli studenti dell’Istituto “IPSIA Giuseppe Angelantoni” di Todi

Un'iniziativa speciale che mette in connessione la scuola con una importante realtà industriale del territorio: sabato 3 dicembre gli stabilimenti del Gruppo Angelantoni apriranno infatti le porte agli studenti dall’IPSIA di Todi intitolato a proprio a Giuseppe Angelantoni, fondatore dell’omonima azienda di famiglia, in occasione dell’Open Day organizzato dall’azienda di Massa Martana.

L’intitolazione a Giuseppe Angelantoni di un Istituto che svolge un’attività di specifica formazione professionale è un riconoscimento alla sua cultura del lavoro che ha sempre considerato fattore essenziale per la crescita dei giovani. Un concetto da lui messo in pratica quando, venendo da Milano a Massa Martana nel 1968, ha avviato molti giovani alla frigotecnica, trasmettendo la passione e la competenza del suo lavoro nel settore.

Dallo scorso anno un Corso di Frigotecnica fa parte del programma di studi dell’indirizzo elettronica e meccanica dell’Istituto, usufruendo di un laboratorio dotato di sistemi refrigeranti e attrezzature di corredo donate dalle aziende Angelantoni e gestiti da personale esperto delle stesse aziende.

Nella fase di orientamento per la prossima attività di studio gli studenti avranno dunque la possibilità di verificare l’essenziale passaggio dalla teoria all’applicazione pratica in un’attività produttiva, acquisendo così delle conoscenze utili per una scelta più consapevole per il loro futuro.

C’è l’inscindibile legame con il territorio e il radicamento profondo e autentico alle proprie origini nel progetto formativo che il Gruppo Angelantoni ha sostenuto in collaborazione con l’IPSIA di Todi. Si tratta di un evento significativo per il Gruppo Angelantoni, la cui storia è innanzitutto la storia di un’impresa che nasce e si sviluppa come impresa familiare, da Giuseppe Angelantoni che nella primavera del 1932 si trasferisce a Milano per dare vita a un’attività nel settore della refrigerazione industriale. Probabilmente allora non immaginava che il suo nome, a 90 anni di distanza, sarebbe diventato espressione di leadership mondiale nell’ingegneria del freddo e in altri settori strategici.

L'azienda di Todi ha festeggiato infatti quest’anno il 90° anniversario di fondazione, sottolineato da una costante crescita nel testing aerospaziale e automobilistico, nelle soluzioni high-tech in campo biomedicale, nella deposizione di film sottili antibatterici e antivirali, oltre che in progetti nei settori della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica. Una felice occasione che coincide con l’avvio di nuove iniziative di Angelantoni Industrie per lo sviluppo dell’Istituto.