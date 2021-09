Scuola di Alta Formazione per il mondo della farmacia: tornano in presenza e online le lezioni

Dal 21 settembre lezioni in presenza ed online per analizzare come la nutrizione e l’attività fisica contribuiscono ad una migliore qualità di vita

Tornano in presenza con un nuovo corso le lezioni della Scuola di Alta Formazione Fa.BE.SA.CI (Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini) dedicato in questo caso al mondo degli integratori ed al nutrizionismo sportivo. Riprendono quindi le lezioni, nella duplice modalità presenza/on line, dell’associazione sorta nel 2019 su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché delle relative associazioni provinciali, di Federfarma Ancona e di Farma Service Centro Italia e presieduta dal Prof. Luca Ferrucci docente di Economia e Management delle Imprese dell'Università degli Studi di Perugia.

Il corso ‘Integratori Nutrizionali per lo Sport, l’attività motoria e la salute’ avrà una durata di 20 ore, garantisce 20 crediti ECM e si svolgerà nei giorni 21-24-28 settembre e 1-4 ottobre 2021 con docenti coordinati dalla Prof.ssa Leonella Pasqualini, dirigente medico presso l’Ospedale di Perugia nonché docente del Dipartimento di Medicina e Direttrice del Master in Management dello Sport. Si basa su un importante concetto: una nutrizione adeguata ed uno stile di vita e uno stile di vita fisicamente attivo rappresentano il segreto per vivere più a lungo, più sani e felici, in tutte le età della vita e in entrambi i sessi. Le corrette abitudini alimentari da sole apportano, in genere, tutti i nutrienti necessari per praticare qualsiasi attività fisica e per coprire adeguatamente il fabbisogno nutrizionale ed energetico dell’atleta e dello sportivo.

Il corso ha lo scopo di creare le basi per comprendere gli adattamenti positivi prodotti dall’attività fisica regolare e dallo sport. Durante il corso saranno trattate la fisiologia e l’endocrinologia dell’esercizio fisico e fornite nozioni scientifiche approfondite sulla classificazione degli integratori e sarà analizzata la legislazione italiana ed internazionale degli integratori al fine di chiarire i confini tra questo aspetto e l’uso o abuso di sostanze dopanti. Sul sito web www.fabesaci.it si possono reperire tutte le informazioni. La Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI malgrado l’emergenza Coronavirus ha formato dal 2019 oltre 400 farmacisti e prosegue dunque nella sua intensa attività.