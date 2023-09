Assisi, ricominciano i corsi di teologia per la formazione del clero e la preparazione dei laici

In questo lunedì di fine settembre ricominciano le lezioni all’istituto Teologico, Ita, e all’istituto Superiore di Scienze Religiose, Issra, di Assisi.

Padre Giulio Michelini è il preside di Ita, la scuola che offre non solo una formazione culturale, biblica e teologica dei candidati ai ministeri ordinati e agli altri ministeri ecclesiali, ma anche la formazione permanente del clero e la preparazione dei laici. L’Issra, invece, diretto da suor Roberta Vinerba, propone la formazione nell’ambito del sapere teologico e delle scienze religiose nel confronto con la cultura contemporanea finalizzata alla formazione religiosa di laici e di persone consacrate per l’assunzione di impieghi professionali in differenti ambiti della vita ecclesiale e secolare.

Per la ripartenza degli studi l’augurio da parte di Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, presidente della Conferenza episcopale umbra e moderatore dei due Istituti: “Queste due preziose istituzioni aiutano i futuri sacerdoti, i consacrati e i fedeli laici a pensare la fede e ad acquisire la necessaria e corretta formazione per annunciare e testimoniare la gioia del Vangelo”.

Lo scorso anno i due Istituti contavano circa 250 studenti ed è cresciuto il numero di laici iscritti all’Issra per avere una formazione personale.

“Le proposte didattico-formative dei nostri Istituti vogliono essere un contributo intelligente alla vita delle nostre chiese, uno sguardo non ansioso sulla realtà, ma coraggioso e capace di guardare al futuro. L’Ita e l’ISrra, infine, possono sostenere le Diocesi umbre nel fare dello stile e della mentalità sinodale un modo e un metodo del nostro essere ‘Chiesa in missione’, al servizio della gioia del Vangelo tra la gente del nostro territorio” conclude l'arcivescovo Boccardo.