Conoscere e rispettare gli animali: il progetto degli studenti di Perugia e Assisi

“Fauna selvatica in città: conoscerla per rispettarla” è un progetto per promuovere il rispetto della fauna selvatica che vive nelle aree urbane, attraverso la creazione di materiali informativi e didattici, anche per i non vedenti, realizzati dagli stessi studenti.

L’iniziativa è stata presentata il 27 novembre da Arpa Umbria, ente capofila del progetto nella sua sede a Perugia. Finanziato dalla Fondazione Perugia, coinvolge le classi IV del corso Grafica e comunicazione e del corso di Informatica dell'Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia, e gli alunni dell’Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi.

Gli studenti realizzeranno infografiche da collocare nei parchi e vicino corsi d’acqua di Pian di Massiano, Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, poi ancora percorso Fluviale Tevere, Petrignano, San Vetturino, Bosco Fai, Parco del Pincio e Rocca Minore di Assisi, realizzeranno libri in Braille e in carattere nero, prodotti multimediali come app, video spot e cortometraggi da diffondere sui social dei partner, libri tattili e opere d’arte tridimensionali da rendere accessibili ai non vedenti anche con materiali resistenti alle intemperie.

Il progetto mira dunque a sensibilizzare gli studenti sulla tutela della biodiversità e sulla convivenza con gli animali in città, anche attraverso diversi linguaggi come quello del fumetto.