Progetto Fenice: l’Università per Stranieri contribuisce alla rinascita della Valnerina

Dalle ceneri alla rinascita, ha preso il via il “Progetto Fenice”. Si tratta di una sfida lanciata dall’Università per Stranieri che vuole trasformare la Valnerina, una terra ferita dal terremoto, in un luogo di opportunità e crescita.

Per farlo, attraverso la creazione di un polo d’Internazionalizzazione didattica e produttiva, ha ottenuto quasi 5 milioni di euro dal Dipartimento ministeriale per la coesione territoriale e ha coinvolto il Comune di Norcia, la Camera di Commercio dell’Umbria e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Insieme avvieranno dei percorsi formativi su temi come il turismo, l’enogastronomia, la sostenibilità e le culture digitali, che vogliono valorizzare le bellezze e le potenzialità del territorio, stimolando l’innovazione e la ricerca.

La promotrice del progetto, la professoressa Chiara Biscarini, ha spiegato: “Oggi sperimentiamo un esercizio di progettazione partecipata che va oltre i ruoli, la disciplina e l’appartenenza a differenti istituzioni, i partecipanti saranno suddivisi in tavoli di discussione, la cui composizione è pensata per avere competenze complementari, al fine di garantire una prospettiva quanto più completa e inclusiva”.

Durante l’incontro di oggi, martedì 13 febbraio, che ha visto dunque la presenza di tutti i partner del progetto, è stato illustrato il piano formativo, il piano di comunicazione e la governance. Sono stati costituiti otto gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a un work package, e scelti i portavoce.

Sono stati inoltre affrontati i temi delle finalità, delle possibili collaborazioni e delle buone pratiche e infine è stata stilata e approvata una dichiarazione di intenti, che segna l'inizio ufficiale del progetto.

“L’auspicio è quello di favorire un’ampia e ricca discussione, utile per una riflessione sulle finalità del progetto e per avviare l’importante fase conoscitiva di tutti coloro che vi lavoreranno. A moderare i gruppi operativi saranno giovani dottorandi e ricercatori con il ruolo chiave di ricezione e trasmissione dei contenuti” ha concluso Biscarini.