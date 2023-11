Per fare un libro: il progetto didattico che trasforma gli studenti in editori e autori

Un’esperienza didattica innovativa e stimolante. Si può definire così il progetto “Per fare un libro” dell’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli che ha coinvolto gli alunni del secondo anno della Scuola Secondaria di primo grado dei plessi di Corciano, Mantignana e San Mariano.

Gli studenti, guidati dallo scrittore e giornalista Giovanni Dozzini, si trasformeranno in editori e autori, realizzando libri di vario genere e formato. Il progetto, che si svolgerà fino a giugno 2024, prevede diverse fasi, dalla scelta del tema alla stesura del testo, dalla revisione alla correzione, dalla progettazione grafica alla stampa. Il tutto seguendo le regole e le logiche del mercato editoriale con attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

Il dirigente scolastico Daniele Gambacorta ha evidenziato: “La nostra è una scommessa in una fase in cui il libro sembra minacciato da tanti altri canali e strumenti per la lettura e la conoscenza. Noi crediamo che il libro sia una ‘macchina’ che funziona benissimo”.

Il progetto ha inoltre ricevuto il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Corciano, che ha apprezzato la sua valenza educativa e sociale.

Giovanni Dozzini si è concentrato sull’intero percorso che ha l’ambizione di partire da Corciano e di espandersi: “L’obiettivo del progetto è consentire ai ragazzi di immergersi nell’intero processo di produzione editoriale”.

Gli studenti della Bonfigli impareranno proprio come funziona una casa editrice, quali sono le figure professionali impegnate nella lavorazione di un libro, e ancora quali sono i passaggi della filiera editoriale.

Gli autori dei testi saranno proprio gli alunni, impegnati nella produzione di pubblicazioni artigianali. Piccoli volumi che dei libri editi avranno la struttura, l'impaginazione, la copertina, i paratesti, dalla quarta di copertina alla biografia dell'autore, dagli strilli alle note, e il medesimo processo produttivo.

Ogni classe diventerà una casa editrice, con un nome, un logo e una libreria. I libri sono scritti, impaginati, illustrati e promossi dagli stessi studenti, che si confronteranno con le sfide e le soddisfazioni del mestiere.

“Ancora una volta l’amministrazione sostiene i progetti della scuola che hanno una valenza non solo disciplinare ma vanno oltre, incidono nella comunità e nel sociale. Qui parliamo della possibilità di costruire un libro. Abbiamo perso l’idea del libro come prodotto artigianale e professionale, in questo modo porteremo i nostri ragazzi a confrontarsi con queste tecniche così da essere non solo lettori ma produttori” ha concluso dell’assessore alla cultura Francesco Mangano.