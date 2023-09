Premio "Peccati-Crispoli" per le migliori tesi di laurea sulla Pubblica amministrazione: 6.000 euro ai vincitori

Ogni anno la Regione Umbria onora la memoria delle dipendenti Margherita Peccati e Daniela Crispolti, uccise il 6 marzo 2013 sul luogo di lavoro, con il bando di concorso del “Premio di laurea Peccati-Crispolti” per ricordare il loro sacrificio e la loro testimonianza di serietà professionale ed impegno.

Il bando è rivolto ai laureati di ogni facoltà e corso di laurea delle lauree magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia che nell’anno accademico 2021/2022 hanno discusso una tesi su argomenti in tema di pubblica amministrazione e che siano disoccupati o inoccupati.

Il Premio consiste in una borsa pari a un importo di 6.000 euro per ciascuna delle due tesi vincitrici, con lo svolgimento di un tirocinio extra curriculare finalizzato a sviluppare e approfondire gli specifici aspetti della tesi anche presso una Pubblica amministrazione del territorio regionale. Sarà assegnato in base al giudizio di una commissione di valutazione composta da esperti universitari e rappresentanti della Regione Umbria. La premiazione si terrà nell’ambito di una cerimonia pubblica nella sede istituzionale della Regione Umbria di Palazzo Donini, alla presenza dei familiari di Margherita Peccati e Daniela Crispolti.