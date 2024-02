Perugia, premio di laurea per tesi sui temi dell’usura e del sovraindebitamento

Un concorso per premiare le migliori tesi sull’usura e il sovraindebitamento. È l'iniziativa promossa dalla Fondazione Umbria per la prevenzione dell’Usura O.n.l.u.s., in collaborazione con l’Università di Perugia e con l’Università per Stranieri.

Il premio è rivolto ai laureati e alle laureate che abbiano conseguito una laurea o laurea magistrale presso le due università perugine nel corso dell’anno 2024, con una tesi che tratti i temi dell’usura e del sovraindebitamento in ambito giuridico, economico, sociologico e psicologico. L’obiettivo è di incentivare la ricerca e la divulgazione su un fenomeno che colpisce sempre più famiglie e imprese, compromettendo la loro esistenza e violando i loro diritti fondamentali.

I due premi, del valore di 500 euro ciascuno, saranno assegnati da una commissione composta dal dottor Fausto Cardella, per la Fondazione Umbria per la prevenzione dell'Usura O.n.l.u.s., dalla professoressa Elena Stanghellini dell'Università degli Studi di Perugia, dal professore Francesco Duranti per l'Università per Stranieri di Perugia, dall’avvocata Beatrice Chioccioni, per la Fondazione Umbria per la prevenzione dell'Usura O.n.l.u.s.

Il premio di laurea è finanziato integralmente dalla Fondazione Umbria per la prevenzione dell'Usura con risorse a valere sul bilancio dell'ente.