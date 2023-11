Perugia, McDonald’s premia quattro dipendenti: borsa di studio da 2mila euro

McDonald’s premia 4 studenti e dipendenti dei ristoranti di Perugia Stadio e Corciano con una borsa di studio del valore di 2.000 euro a supporto del loro percorso universitario, grazie al progetto Archways to Opportunity, l’iniziativa di welfare ideata per sostenere la crescita e la formazione dei propri dipendenti.

"Sara Pieretti lavora da 4 anni nel ristorante di Perugia Stadio, ha 23 anni e frequenta il secondo anno di Strategic Management, Francesco Bencivenga lavora da un anno e mezzo ha 22 anni e frequenta l’ultimo anno di Scienze e Tecniche Psicologiche come Alessandro Santangelo che ha 21 anni e lavora in McDonald’s da due anni. Nicolas Contigiani lavora da Giugno 2021 ed è del ristorante di Corciano, ha 23 anni e studia Design, si laureerà a marzo", spiega una nota. E ancora: "Loro sono solo 4 dei 100 i ragazzi in tutta Italia a cui è stato assegnato questo riconoscimento, sulla base di criteri di merito che tengono in considerazione la costanza nella progressione del percorso universitario e la media dei voti".