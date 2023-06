Perugia, l’Itts Volta nominato "Apple Distinguished School"

L’istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia è stato nominato Apple Distinguished School, per il triennio 2023-2025. La targa ufficiale sarà consegnata lunedì 5 giugno, nella sede della scuola a Piscille, durante l’evento di chiusura dell’anno scolastico ‘Volta in progress’ che inizierà alle 16. Un’occasione per celebrare i successi e le buone pratiche dell’istituto, di cui questo riconoscimento Apple è un passaggio importante, e vivere un momento di socialità.

“Le Apple Distinguished Schools – spiegano dall’istituto perugino – sono centri di innovazione, leadership di eccellenza educativa che usano la tecnologia Apple per ispirare creatività, collaborazione e pensiero critico nell’apprendimento, nell’insegnamento e nell’ambiente scolastico e hanno risultati documentati. Questo prestigioso riconoscimento fornisce l’occasione per celebrare e condividere momenti di vita del Volta nei nostri spazi di apprendimento e per presentare le nuove sfide che ci attendono in costante equilibrio tra l’identità del passato e la connotazione futura che assumerà la nostra istituzione scolastica”. All’evento sono state invitate a partecipare autorità e istituzioni. Tra queste sarà presente Michele Fioroni, assessore a sviluppo economico, innovazione e digitale della Regione Umbria.