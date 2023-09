Its Umbria Academy: alta specializzazione post diploma per lavorare nel settore dell’agroalimentare

Its Umbria Academy punta sul settore agroalimentare e sull'innovazione e fra i tanti percorsi offerti propone anche quello per formare la figura di “Tecnico superiore in Agricoltura Sostenibile e Smart Farming”, indispensabile per una gestione efficiente delle attività agricole all’interno delle aziende.

Come sostenuto dalla stessa accademia si tratta di “una proposta molto attraente, se si considera poi che l’80% degli studenti trova lavoro entro 12 mesi dalla fine del percorso biennale di alta specializzazione post diploma in tecnologie e scienze applicate promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria”. Un’ottima opportunità quindi per i giovani diplomati che desiderano acquisire elevate competenze tecnologiche spendibili nel mondo del lavoro.

ITS Umbria Academy presenta un’eccellente offerta formativa, completamente gratuita, da anni ai primi posti delle graduatorie nazionali, composta da corsi di studio biennali sviluppati sulla base dei fabbisogni delle imprese. La sua mission è la formazione di tecnici specializzati e nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani una valida opportunità per proseguire gli studi post diploma.