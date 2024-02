Paesaggi d’Acqua, dalle prime città al mondo contemporaneo: il convegno multidisciplinare all'Università di Perugia

L’uomo e l’acqua, dalle origini delle strutture urbane ai giorni nostri, è questo l’argomento principe del convegno che si svolgerà all’Università di Perugia domani, giovedì 15 febbraio, nell’aula VII di Palazzo Murena.

“Paesaggi d’Acqua: dalle prime città al mondo contemporaneo” è un viaggio fra le civiltà, un'occasione per esplorare le diverse dimensioni dell’elemento, dal punto di vista storico, geografico, economico, religioso, politico, tecnologico e sociale. Un approfondimento multidisciplinare nel quale sono coinvolti i dipartimenti di Lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, di Matematica e Informatica, di Ingegneria Civile e ambientale dell’Ateneo perugino.

Nell’ambito del convegno sarà inaugurata una mostra, sempre a Palazzo Murena, realizzata nell’ambito del progetto PRIN Cofin 2017: “Fluid Crescent: water and life in the ancient Near East”: è costituita da due installazioni immersive che richiamano i particolari ambienti acquatici di due prime città del Vicino Oriente, Jebel Al-Mutawwaq in Giordania e Tell Zurghul, antica Nigin, in Iraq. Paludi e fiumi fanno da scenario a riproduzioni di manufatti provenienti dagli scavi archeologici. Rimarrà aperta per un mese.

Il programma

I lavori prenderanno il via alle ore 9.30 con i saluti istituzionali.

Seguiranno, alle 9.50, gli interventi di Davide Nadali (Sapienza Università di Roma) sul tema “Monti sorgenti dall’acque. Il paesaggio urbano dell’antica città sumerica di Nigin”; alle 10.10 di Andrea Polcaro (Università degli Studi di Perugia) “La montagna ‘circondata dalle acque’: ambiente, società e crisi dei primi esperimenti urbani in Transgiordania; alle 10.30 di Francesco Marcattili (Università degli Studi di Perugia) - Il bagno delle dee, il bagno delle spose: acqua e pratiche iniziatiche femminili tra Grecia e Roma;

alle 11.20 di Bruno Brunone (Università degli Studi di Perugia) - Gli acquedotti romani: alcune considerazioni tecniche e gestionali; alle 11.40 di Lucio Di Matteo, Cristina Pauselli, Maurizio Ercoli (Università degli Studi di Perugia) - Indagine idro-geofisica della sorgente del Molinaccio (Spello, Italia Centrale); alle 12 – Emanuela Costantini (Università degli Studi di Perugia) - Controllare l’acqua, trasformare l’ambiente. I regimi totalitari, l’intervento sul territorio e le sue conseguenze.