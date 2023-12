Assisi ospita la Masterclass Hospitality, un evento formativo per gli albergatori umbri

Si terrà ad Assisi la Masterclass Hospitality, 4 seminari per approfondire altrettanti argomenti di strategia alberghiera, dedicata a tutti gli operatori umbri del settore per aggiornare le proprie competenze e rimanere al passo con le ultime tendenze del mercato.

La Masterclass verrà ospitata dall’Hotel Giotto martedì 12 dicembre, dalle 14.30, e partirà con l’introduzione di Gaia Magrelli, presidente dei Giovani Albergatori di Federalberghi Confcommercio Umbria, che collabora alla organizzazione dell’evento.

Seguiranno gli interventi degli esperti del settore, tra cui Marco Matarazzi, CEO di Slope, noto software per hotel, Alex Alessandrini, co-founder di Retorica, specializzato in digital marketing, Wanny Miarelli, CTO di BeSafe, leader nel settore delle insure tech, e Francesca di Girolamo, consulente revenue ed albergatrice romagnola.

Tra gli argomenti trattati spiccano l'utilizzo delle assicurazioni di viaggio come strumento di marketing e di revenue, nonché la creazione di strategie vincenti per ottenere prenotazioni in grado di massimizzare i ricavi.

In un momento in cui le imprese turistiche umbre si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità, l’aggiornamento diventa un elemento chiave per rimanere competitivi sul mercato e offrire un servizio di qualità.