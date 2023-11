Master in Progettazione europea: l’Università di Perugia offre 5 borse di studio grazie all’associazione Guglielmo Epifani

Il rettore dell’ateneo perugino, Maurizio Oliviero, prima di iniziare la conferenza stampa ha chiesto ai presenti di alzarsi in piedi e di rispettare un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, la giovane studentessa assassinata.

Solo dopo, nella sala del dottorato di Palazzo Murena, è iniziata la cerimonia di firma per la convenzione tra l’ateneo perugino e l’associazione Guglielmo Epifani, ispirata alla figura del sindacalista e politico, che prevede il finanziamento di 5 borse di studio per il Master in Progettazione europea per la Cultura e la Creatività.

La presidente Maria Giuseppina De Luca Epifani, ha spiegato: “L’Europa dovrebbe essere la casa dei giovani e conoscendo Guglielmo e l’amore che aveva per le nuove generazioni e per la cultura, ho scelto di contribuire a questo percorso di studi per onorare la sua memoria, lui ne sarebbe stato felice”.

Il Master di I livello, alla sua sesta edizione, è volto alla preparazione di professionisti capaci di elaborare e gestire progetti finanziati dall’Unione Europea.



Il rettore Oliviero, ha espresso il suo sincero apprezzamento all’associazione Guglielmo Epifani per il generoso impegno dimostrato nel favorire il diritto allo studio e ha sottolineato l’importanza di formare giovani talenti consapevoli del ruolo dell’Europa e pronti a diventare agenti di cambiamento della società: “L’Europa è il punto di riferimento per la costruzione dei diritti” ha concluso il magnifico.

Il direttore del master, il professor Fabio Raspadori, ha illustrato gli obiettivi e le caratteristiche del corso, che prevede una parte teorica e una parte pratica, con stage presso enti ed organizzazioni operanti nel settore europeo. Ha inoltre ricordato i successi delle precedenti edizioni, che hanno formato più di 80 professionisti, alcuni dei quali hanno poi avuto l’opportunità di lavorare in progetti europei.

Le domande di iscrizione per il nuovo ciclo sono aperte fino al 9 febbraio 2024 e come ha spiegato la coordinatrice del master Diletta Paoletti: “Il Corso ha una durata di circa 15 mesi e alla didattica segue il periodo tirocinio. Il percorso formativo si caratterizza per l’elevata componente pratica dell’apprendimento ed è mirato alla costruzione di competenze legate al project design e al project management. Il corpo docente è composto da 40 figure, provenienti, oltre che dall’Università, dal mondo della progettazione europea e da quello delle organizzazioni culturali”.

Dunque un’iniziativa per formare giovani professionisti nel settore europeo e onorare la memoria di un sindacalista e politico appassionato di cultura.

Sono intervenuti all’incontro anche Francesco Merloni, presidente della Fondazione Aristide Merloni e Filippo Ciavaglia dell’area Politiche Europee e Internazionali Cgil. Presenti anche il Tenente Colonnello Federico Gentili e il Tenente Colonnello Stefano Nicchiarelli della scuola Lingue Estere dell’Esercito di Perugia, sede delle lezioni del master.