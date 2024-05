Corso internazionale di perfezionamento “Maria Montessori”: prorogati i termini per l’iscrizione

L’Università per Stranieri di Perugia ha annunciato la proroga dei termini di iscrizione per la prima edizione del Corso Internazionale di Perfezionamento “Maria Montessori: Pedagogia per la Pace”, in programma da remoto e a Palazzo Gallenga dal 10 giugno al 26 luglio 2024.

La nuova scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 20 maggio prossimo.

Il percorso è rivolto a insegnanti e formatori montessoriani di tutto il mondo. Con il sostegno di prestigiose istituzioni, il programma si dedicherà allo studio dei principi montessoriani per bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendo un’educazione basata sulla non violenza e sull’inclusione.

Il corso, che integra teoria, pratica ed esperienza di ricerca, mira a qualificare le professionalità dei partecipanti attraverso un’analisi critica dell’esperienza umbra di Maria Montessori legata in modo specifico anche ai temi dell'inclusione e dell'educazione alla non violenza.

La durata totale del corso è di sei settimane, di cui quattro di attività didattica online e due di lezioni in presenza a Perugia, tutte tenute in lingua inglese.

Il corso, progettato dall’Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con la scuola d’infanzia Santa Croce di Perugia “Casa dei Bambini Maria Montessori”, si avvale di importanti patrocini, quali quello di AMI (Association Montessori Internationale), della Fondazione Villa Montesca, del Comune di Perugia e del Sacro Convento d’Assisi.