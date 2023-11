In volo con l’Aeronautica Militare: la bellissima esperienza degli studenti di Perugia

“Grazie all’aeronautica militare, i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno un’occasione unica per scoprire il mondo del volo e sperimentare emozioni uniche di una realtà che richiede grande impegno, competenza e passione” ha sottolineato l’assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune di Perugia, Luca Merli in occasione della conferenza stampa all’Aeroporto San Francesco d’Assisi per la presentazione del corso di Cultura Aeronautica.

Una formazione che il corpo dell’aeronautica militare sta svolgendo con gli studenti e le studentesse di Perugia e che terminerà il 16 novembre alla sala dei Notari dove verrà consegnato ai partecipanti un attestato utile all’acquisizione di un punteggio valido per i concorsi dell’Aeronautica Militare.

Il corso, su base volontaria e a titolo gratuito, ha coinvolto circa 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito all'iniziativa e che, superato un test finale, potranno partecipare ad uno stage presso il 60° Stormo di Guidonia. Un’occasione in cui i ragazzi potranno vestire i panni di un pilota ai comandi dell'aliante Twin Astir.

Un’esperienza indimenticabile per gli studenti di Perugia che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dell'aeronautica militare e di apprendere i principi della cultura aeronautica. Insomma un modo per avvicinare i giovani a una realtà professionale che richiede dedizione, competenza e passione.

All’incontro di oggi, venerdì 11 novembre, insieme all’assessore Merli, ha partecipato la sindaca del Comune di Assisi e presidente della Provincia, Stefania Proietti, che al termine della presentazione sono saliti su velivoli SIAI U-208, rivestiti della nuova livrea commemorativa in ricordo dei 100 anni dalla nascita dell’arma azzurra.