ITS Umbria Academy, la scuola di specializzazione post diploma, si presenta con uno speciale Open day al Barton Park di Perugia

ITS Umbria Academy, la scuola di specializzazione post diploma, gratuita e biennale sviluppata in collaborazione con le aziende del territorio, si presenta e apre i suoi battenti, sebbene in una location d'eccezione. Lo farà infatti giovedì 29 settembre, alle ore 17.30, presso il Barton Park di Perugia.

In questa occasione verranno illustrati i dettagli dei corsi per il biennio 2022-24, che partiranno in autunno: Meccatronica, Digitale, Biotecnologie, Agroalimentare, Marketing, Turismo, Sistema Casa ed Efficienza Energetica.

L’iniziativa è rivolta principalmente ai giovani diplomati e alle loro famiglie, e, più in generale, a tutti coloro che, anche laureati, intendono perfezionare il proprio percorso di studi entrando in contatto con il mondo delle imprese.

Durante l’open day saranno presentate le caratteristiche dei diversi percorsi ITS e saranno fornite tutte le principali informazioni sull’organizzazione della didattica, sugli sbocchi occupazionali e sulle opportunità professionali.

Chi è ITS Umbria Academy

ITS Umbria Academy fa parte del sistema ordinamentale dell’istruzione italiana di livello terziario e realizza corsi di formazione progettati direttamente con le imprese del territorio per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche provenienti dal mondo del lavoro.

I percorsi, di durata biennale, offrono pertanto elevate opportunità di occupazione e si caratterizzano per una metodologia innovativa, applicativa e contemporanea che alterna lezioni in aula, nei laboratori e tirocini in azienda con una forte interazione fra studenti, tutor, docenti e imprese.

L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Perugia, prevede l’intervento di orientatori e testimonianze di studenti ITS, nonché la partecipazione del Sindaco di Perugia Andrea Romizi.

“ITS Umbria Academy è una realtà consolidata – ha sottolineato Romizi - una realtà che mette a disposizione degli studenti quegli strumenti necessari per accedere al mondo del lavoro. Esalta i nostri talenti e permette alle imprese di attingere a un capitale umano di indiscusso valore per affrontare le sfide del futuro”.

Per tutte le informazioni di dettaglio e per iscriversi all’Open Day di Perugia si può consultare il sito di ITS Umbria Academy: https://itsumbriacademy.wixsite.com/itseventi/event-details/open-day-perugia

Maggiori informazioni in merito a Bandi e Iscrizioni su https://www.itsumbria.it/bandi-e-iscrizioni-2022-2024/